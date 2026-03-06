Армия Израиля уничтожила подземный бункер Али Хаменеи

Армия Израиля уничтожила подземный бункер убитого аятоллы Али Хаменеи

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила подземный военный бункер убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба армии в Telegram-канале.

«Примерно 50 истребителей-бомбардировщиков ВВС Израиля, направляемых точной разведкой Армии обороны Израиля, нанесли удар по подземному бункеру Али Хаменеи в Тегеране», — говорится в публикации.

Глава исламской республики должен был использовать это убежище в качестве безопасного центра управления в чрезвычайных ситуациях, пояснили в ЦАХАЛ, но Хаменеи ликвидировали до того, как он смог попасть в бункер. По информации ЦАХАЛ, комплекс продолжал использоваться высокопоставленными иранскими чиновниками.

«Он (бункер — Прим. ред.) занимал несколько улиц в самом сердце Тегерана и содержал множество входов и переговорных залов для высокопоставленных членов иранского террористического режима», — уточнили в пресс-службе.

Удар нанесли после длительной разведки. По оценке израильской армии, атака существенно ослабила командные возможности иранских сил.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. В тот день Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам, в результате чего погибли сотни мирных жителей, в том числе дети. Также уничтожено высшее руководство страны, включая аятоллу Али Хаменеи.

Иран в ответ нанес удары по Израилю и по американским базам в регионе — в конфликт оказались втянуты Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Ирак и другие ближневосточные страны.

Министерство иностранных дел России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что США будут наносить удары по Ирану столько, сколько потребуется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп назвал неприемлемой кандидатуру сына Хаменеи Моджтабы на пост лидера Ирана. Американский президент заявил, что не примет любого руководителя исламской республики, который продолжит политику покойного Али Хаменеи.

