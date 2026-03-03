Слежка через камеры: как израильская разведка выследила Али Хаменеи

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 41 0

Перемещения лидера и график работы его резиденции были детально изучены.

Как израильская разведка выследила Али Хаменеи

Фото: Reuters/Hasnoor Hussain

FТ: израильская разведка выследила Али Хаменеи через дорожные камеры

Сведения о подготовке покушения на аятоллу Али Хаменеи в Тегеране стали известны благодаря данным разведки, собиравшей информацию в течение многих лет. Об этом сообщила газета Financial Times ().

Согласно информации источников издания, ключевым этапом подготовки стал доступ к дорожным камерам иранской столицы, изображения с которых в зашифрованном виде попадали напрямую на израильские серверы. Это позволило детально изучить перемещения лидера и график работы его резиденции.

Взлом видеоустройств на улице Пастер позволил разведчикам рассмотреть даже зоны парковки автомобилей, закрепленных за охраняемым объектом. Кроме того, для обеспечения успеха операции были выведены из строя ключевые узлы двенадцати вышек сотовой связи, расположенных в непосредственной близости от места жительства аятоллы.

Гибель Али Хаменеи

Хаменеи погиб 28 февраля, в самый первый день совместной военной кампании США и Израиля против Ирана. Вместе с верховным лидером жертвами атак стали высокопоставленные военные чины, включая министра обороны Азиза Насирзаде и главнокомандующего КСИР Мохаммада Пакпура.

Президент исламской республики Масуд Пезешкиан крайне резко отреагировал на произошедшее, назвав инцидент началом масштабного противостояния.

«Убийство высшего политического лидера исламской республики со стороны зловещего американско-сионистского альянса является объявлением открытой войны мусульманам, особенно шиитам, по всему миру», — подчеркнул он.

Нападение США и Израиля унесло жизни также начальника генерального штаба армии Абдулы Рахима Мусави и секретаря Совета обороны Али Шамхани, что фактически обезглавило военное руководство страны в момент начала конфликта.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

