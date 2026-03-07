Совет экспертов Ирана соберется для выбора лидера в течение суток
Мозаффари призвал сограждан не распространять ложные слухи об избрании нового верховного лидера.
Фото: Reuters/Majid Asgaripour
Fаrs: Совет экспертов Ирана соберется для выбора лидера в течение суток
Заседание Совета экспертов Ирана по выбору нового верховного лидера страны пройдет в течение суток. Об этом заявил член Совета аятолла Мозаффари, его слова привело агентство Fars.
«Члены Совета экспертов с нетерпением ждут, когда сложатся условия для проведения собрания, обсуждения и избрания нового верховного лидера и преемника мученика-имама (Али Хаменеи. — Прим. ред.). Мы надеемся, что с Божьей помощью это произойдет в ближайшие 24 часа», — заявил Мозаффари.
Он подчеркнул, что пока Совет экспертов не проводил никаких собраний, и призвал сограждан не распространять ложные слухи об избрании нового верховного лидера.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.
Президент США Дональд Трамп сказал о намерении участвовать в выборе нового лидера Ирана, как он это сделал в случае с Венесуэлой. Также он заявил, что Вашингтон не пойдет на сделку с Тегераном и будет действовать до полной его капитуляции.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года
