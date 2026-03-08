«В ближайшие 24 часа»: в Иране сообщили, когда выберут нового верховного лидера

Мозаффари: в ближайшие сутки совет экспертов может избрать нового лидера Ирана

В ближайшие 24 часа в Иране могут выбрать нового верховного лидера. Об этом сообщил член совета экспертов аятолла Хосейн Мозаффари. Его слова приводит агентство Fars.

Мозаффар уточнил, что собрание, на котором выберут приемника мученика Али Хаменеи, убитого в ходе американо-израильской военной операции, может состояться лишь тогда, когда обстановка в стране стабилизируется.

«Члены совета экспертов с нетерпением ждут, когда сложатся условия для проведения собрания. <…> Мы надеемся, что с Божьей помощью это произойдет в ближайшие 24 часа», — сказал Хосейн Мозаффари.

Он подчеркнул: заседания еще не было. Мозаффари призвал не верить слухам по этому поводу. До этого другой член президиума совета экспертов по руководству Ирана — Мохсен Куми — сообщал, что процесс выбора верховного лидера страны находится на последней стадии.

Ожидается, что верховным лидером Ирана станет сын Хаменеи — Моджатаба Хаменеи.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. В тот день Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы действия Тегерана несут прямую угрозу американскому народу.

Вашингтон и Тель-Авив нанесли удары по военным и гражданским объектам республики. В результате погибли сотни людей. Среди них — верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Сообщалось, что по его резиденции было выпущено десятки ракет.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Дональда Трампа есть несколько кандидатов на роль «хорошего» лидера Ирана. Об этом он заявлял сам в интервью телеканалу NBC News. Глава Белого дома не стал раскрывать их имена. Однако Трамп подчеркнул: в будущем США не хотят видеть на этой должности человека, похожего на Али Хаменеи.

