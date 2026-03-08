«В ближайшие 24 часа»: в Иране сообщили, когда выберут нового верховного лидера

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 32 0

Ожидается, что пост займет Моджатаба Хаменеи.

Когда в Иране выберут нового верховного лидера

Фото: Reuters/Luis Soto

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана Смерть Али Хаменеи

Мозаффари: в ближайшие сутки совет экспертов может избрать нового лидера Ирана

В ближайшие 24 часа в Иране могут выбрать нового верховного лидера. Об этом сообщил член совета экспертов аятолла Хосейн Мозаффари. Его слова приводит агентство Fars.

Мозаффар уточнил, что собрание, на котором выберут приемника мученика Али Хаменеи, убитого в ходе американо-израильской военной операции, может состояться лишь тогда, когда обстановка в стране стабилизируется.

«Члены совета экспертов с нетерпением ждут, когда сложатся условия для проведения собрания. <…> Мы надеемся, что с Божьей помощью это произойдет в ближайшие 24 часа», — сказал Хосейн Мозаффари.

Он подчеркнул: заседания еще не было. Мозаффари призвал не верить слухам по этому поводу. До этого другой член президиума совета экспертов по руководству Ирана — Мохсен Куми — сообщал, что процесс выбора верховного лидера страны находится на последней стадии.

Ожидается, что верховным лидером Ирана станет сын Хаменеи — Моджатаба Хаменеи.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. В тот день Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы действия Тегерана несут прямую угрозу американскому народу.

Вашингтон и Тель-Авив нанесли удары по военным и гражданским объектам республики. В результате погибли сотни людей. Среди них — верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Сообщалось, что по его резиденции было выпущено десятки ракет.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Дональда Трампа есть несколько кандидатов на роль «хорошего» лидера Ирана. Об этом он заявлял сам в интервью телеканалу NBC News. Глава Белого дома не стал раскрывать их имена. Однако Трамп подчеркнул: в будущем США не хотят видеть на этой должности человека, похожего на Али Хаменеи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
8 мар
Запад молчит о жертвах в Минабе, но Ормузский пролив заставит его услышать
8 мар
Ближний Восток в огне: Иран наносит ответные удары по базам США
7 мар
Иностранец погиб в ходе иранской атаки на Дубай
7 мар
Иран выпустил твердотопливные ракеты по базе США в ОАЭ и израильской Хайфе
7 мар
Трампа предупреждали: Пезешкиан о последствиях войны США с Ираном
7 мар
«Мы не легкая добыча»: глава ОАЭ заявил, что страна находится в состоянии войны
7 мар
Иранский дрон врезался в жилой небоскреб 23-Маrinа в Дубае
7 мар
Sky News: Великобритания собралась отправить авианосец на Ближний Восток
7 мар
Конфликт США и Израиля с Ираном: главные события 7 марта
7 мар
Совет экспертов Ирана соберется для выбора лидера в течение суток
Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

4:08
Зеленский угрожает Орбану, а Путин предлагает Европе задуматься о «Северных потоках»
3:55
Не только хранительницы домашнего очага: Захарова о роли женщин в истории России
3:36
Запад молчит о жертвах в Минабе, но Ормузский пролив заставит его услышать
3:18
ВСУ атаковали многоквартирный дом в Запорожье –есть погибшие
3:06
Ближний Восток в огне: Иран наносит ответные удары по базам США
2:50
«В ближайшие 24 часа»: в Иране сообщили, когда выберут нового верховного лидера

Сейчас читают

Пожар начался на нефтебазе в Армавире после атаки украинского беспилотника
«Все мои предательства»: новое шоу Лорак основано на ее личных переживаниях
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
«Посмотришь и умрешь»: как короткие видео в соцсетях разрушают мозг человека

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить