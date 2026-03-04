«Запредельный цинизм»: Захарова о реакции фон дер Ляйен на смерть Хаменеи

Председатель Еврокомиссии практически оправдала убийства мирных жителей Ирана.
Захарова: реакция фон дер Ляйен на смерть Хаменеи была запредельно циничной
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн слишком цинично отреагировала на убийства верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и мирных жителей Ирана. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Мы обратили внимание на, конечно, запредельный цинизм Урсулы фон дер Ляйн в связи с убийством в ходе атаки Израиля верховного лидера Ирана Хаменеи, в ходе убийства представителей руководства законно избранного, конституционного, конституционно легитимного руководства Ирана и огромного количества мирного населения», — подчекнула дипломат.
А фразой про появление новой надежды у народа Ирана на будущее председатель Еврокомиссии, по мнению Захаровой, лишь оправдала и массовое уничтожение мирных жителей, и устранение легитимного руководства суверенного государства.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.
Министерство иностранных дел России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию. Американский лидер Дональд Трамп сказал, что они будут наносить удары по Ирану столько, сколько потребуется. А также, что у США достаточно ресурсов, чтобы вести «войны бесконечно».
Кроме того, по мнению экспертов, происходящее на Ближнем Востоке может привести к мировому экономическому кризису.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Захарова назвала ближневосточный кризис беспрецедентной трагедией и одним из наиболее страшных и катастрофических периодов в истории данного региона.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
