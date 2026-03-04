«Опасная авантюра»: Захарова о гибели лидера Ирана Хаменеи

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 32 0

Разговоры об «иранской угрозе» служили лишь поводом для начала боевых действий.

Гибель Али Хаменеи — новости

Фото: Reuters/Sharafat Ali

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Смерть Али Хаменеи Война Израиля и Ирана

Захарова: убийство Али Хаменеи — авантюра и подлость

Гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и ряда руководителей страны является опасной авантюрой и подлостью. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Россия самым решительным образом осудила очередную опасную авантюру американо-израильского тандема против Ирана, подлые убийства главы иранского государства аятоллы Али Хаменеи и ряда высшего военно-политического руководства этой страны», — заявила она.

По ее словам, разговоры об «иранской угрозе» служили лишь поводом для начала боевых действий и реализации плана по насильственному изменению конституционного строя в исламской республике.

Дипломат подчеркнула, что Россия обеспокоена заявлениями из Вашингтона о намерении продолжать конфликт на Ближнем Востоке до достижения «американских интересов».

Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по территории Ирана, осуществленных 28 февраля. Руководство республики подтвердило гибель духовного лидера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оЗахарова охарактеризовала текущий кризис на Ближнем Востоке как одну из наиболее глубоких трагедий в истории региона. Она отметила беспрецедентный уровень эскалации и исключительный драматизм происходящего.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

Тема:
Смерть Али Хаменеи
4 мар
«Запредельный цинизм»: Захарова о реакции фон дер Ляйен на смерть Хаменеи
4 мар
В Иране отложили церемонию прощания с Али Хаменеи
4 мар
Новые параметры войны: к слежке за верховным лидером Ирана привлекали ИИ
4 мар
Еще не нанесли решающий удар: ответные действия Ирана вскрыли слабые места в стратегии США и Израиля
4 мар
Моджтаба Хаменеи может стать новым верховным лидером Ирана: что о нем известно
3 мар
Сына погибшего Али Хаменеи могут выбрать новым верховным лидером Ирана
3 мар
Верховного лидера Ирана Али Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхеде
2 мар
«Мученическая смерть»: Лукашенко высказался о гибели аятоллы Хаменеи
2 мар
Глава парламентской фракции «Хезболла» был убит при израильском ударе по Ливану
1 мар
«Путь к другому Ирану»: Каллас назвала смерть Хаменеи переломным моментом
-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.61
0.44 90.31
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:58
Росавиация рекомендовала приостановить продажу билетов на Ближний Восток
19:46
«Не паникеры»: младший сын певицы Валерии с семьей не собирается покидать Дубай
19:46
Путин назвал помощь россиянам на Ближнем Востоке задача правительства
19:42
Путин освободил двух пленных венгров, насильно призванных в ВСУ
19:41
Путин предложил помогать детям с выбором профессии с самого раннего возраста
19:36
Посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов: россиян в числе пострадавших в Израиле нет

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
Министр войны США заявил о скором конце Ирана
«Меня выгнал Крыжовников»: Медалин о начале карьеры
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео