«Опасная авантюра»: Захарова о гибели лидера Ирана Хаменеи

Захарова: убийство Али Хаменеи — авантюра и подлость

Гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и ряда руководителей страны является опасной авантюрой и подлостью. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Россия самым решительным образом осудила очередную опасную авантюру американо-израильского тандема против Ирана, подлые убийства главы иранского государства аятоллы Али Хаменеи и ряда высшего военно-политического руководства этой страны», — заявила она.

По ее словам, разговоры об «иранской угрозе» служили лишь поводом для начала боевых действий и реализации плана по насильственному изменению конституционного строя в исламской республике.

Дипломат подчеркнула, что Россия обеспокоена заявлениями из Вашингтона о намерении продолжать конфликт на Ближнем Востоке до достижения «американских интересов».

Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по территории Ирана, осуществленных 28 февраля. Руководство республики подтвердило гибель духовного лидера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оЗахарова охарактеризовала текущий кризис на Ближнем Востоке как одну из наиболее глубоких трагедий в истории региона. Она отметила беспрецедентный уровень эскалации и исключительный драматизм происходящего.

