Путин поздравил Моджтабе Хаменеи с избранием на пост Верховного лидера Ирана

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 44 0

Президент выказал уверенность, что Хаменеи с честью продолжит дело отца и сплотит народ перед лицом суровых испытаний.

Путин поздравил Хаменеи с избранием — текст сообщения

Фото: www.globallookpress.com/Sha Dati

Президент России Владимир Путин направил поздравление в связи с назначением на пост Верхового лидера Ирана аятолле Моджтабе Хаменеи. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, Ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности. Уверен, что Вы с честью продолжите дело Вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний», — отметил российский лидер.

Путин также подтвердил неизменную поддержку и солидарность, которую Россия выказывает Ирану в это тяжелое для страны время.

Президент пожелал новоизбранному Верховному лидеру республики силы духа, здоровья и успехов в решении задач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что КСИР присягнул на верность Моджтабе Хаменеи. Накануне он был избран членами Совета экспертов третьим верховным лидером исламской республики. Свою поддержку ему также выразило ливанское движение «Хезболла».

