При ударе США по иранскому кораблю у Шри-Ланки погибли 80 человек

80 человек погибли после удара американской подводной лодки по иранскому кораблю в Индийском океане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Шри-Ланки, сделанное в эфире местного телевидения.

По словам дипломата, в результате удара американской подводной лодки по иранскому военному кораблю погибли 80 человек. Ранее представители ВМС Шри-Ланки информировали, что с тонущего фрегата IRIS Dena были спасены 32 человека, один из которых позже скончался в больнице. По разным данным, на борту судна находились до 180 членов экипажа.

Глава Пентагона Пит Хегсет официально подтвердил, что американская атомная подводная лодка потопила иранский фрегат класса «Моудж» одной торпедой Mark 48.

«Вчера в Индийском океане американская подводная лодка потопила иранский военный корабль, который считал, что находится в безопасности в международных водах. Вместо этого он был потоплен торпедой — тихая смерть, первое потопление вражеского корабля торпедой со времен Второй мировой войны», — заявил Хегсет на брифинге.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн уточнил, что атаку провели скоростной подлодкой ВМС США. По его словам, операция продемонстрировала глобальную мощь Америки.

По его словам, на данный момент США «фактически нейтрализовали» военно-морское присутствие Ирана в регионе, уничтожив более 20 иранских кораблей.

События разворачиваются на фоне продолжающейся масштабной операции США и Израиля против Ирана (начавшейся 28 февраля). В ходе конфликта, по данным Тегерана, погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

Иран отвечает массированными ракетными и беспилотными ударами по американским базам и территории Израиля. Тегеран заявил, что не намерен вести переговоры с Вашингтоном и готов к длительному противостоянию.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

Ранее 5-tv.ru рассказал, что министр войны США Пит Хегсет заявил, что США будут использовать неограниченный запас высокоточных гравитационных бомб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.