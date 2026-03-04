Хегсет: США применят неограниченный запас высокоточных гравитационных бомб
Об этом заявил министр обороны Пит Хегсет.
Фото: Reuters/US Navy
США будут использовать неограниченный запас высокоточных гравитационных бомб. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет.
«США будут использовать неограниченный запас высокоточных гравитационных бомб. <...> Грядут новые волны, мы только начинаем!» — сказал Хегсет в ходе пресс-конференции.
Министр отметил, что Штаты с Израилем получат полный контроль над воздушным пространством Ирана, и случится это уже менее чем за неделю.
Новые американские силы уже прибывают на Ближний Восток. При этом операция против исламской республики продолжится "столько времени, сколько нужно".
С 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. По данным ЦАХАЛ и иранских источников, погибло все высшее военно-политическое руководство Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
Конфликт вышел далеко за пределы двустороннего противостояния. Иран наносит ответные удары по территории Израиля, американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Иордании и других странах.
