Хегсет: США применят неограниченный запас высокоточных гравитационных бомб

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Об этом заявил министр обороны Пит Хегсет.

Высокоточные гравитационные бомбы у США

Фото: Reuters/US Navy

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Хегсет: США будут использовать неограниченный запас высокоточных гравитационных бомб

США будут использовать неограниченный запас высокоточных гравитационных бомб. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет.

«США будут использовать неограниченный запас высокоточных гравитационных бомб. <...> Грядут новые волны, мы только начинаем!» — сказал Хегсет в ходе пресс-конференции.

Министр отметил, что Штаты с Израилем получат полный контроль над воздушным пространством Ирана, и случится это уже менее чем за неделю.

Новые американские силы уже прибывают на Ближний Восток. При этом операция против исламской республики продолжится "столько времени, сколько нужно".

С 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. По данным ЦАХАЛ и иранских источников, погибло все высшее военно-политическое руководство Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Конфликт вышел далеко за пределы двустороннего противостояния. Иран наносит ответные удары по территории Израиля, американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Иордании и других странах.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

