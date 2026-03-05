Кто виноват? Установлены личности пилотов, разбомбивших школу для девочек в Иране

Fars: установлены личности пилотов, разбомбивших школу для девочек в Иране

Иранские власти объявили, что установили личности исполнителей удара по школе для девочек в городе Минаб. В результате атаки 28 февраля погибли 168 учениц. Об этом сообщило агентство Fars.

По данным СМИ, следствию удалось установить личности пилотов, участвовавших в атаке. А также были определены координаты авиабаз, с которых они совершали вылеты.

«Осведомленные источники сообщают, что удалось полностью установить исполнителей, участвовавших в убийстве детей Минаба», — говорится в сообщении.

Иранская сторона заявила о готовности к «жесткому и решительному ответу» на преступление.

Имена и национальность виновных пока не раскрываются. Однако в Тегеране подчеркивают, что расследование завершено и наказание неотвратимо.

Хронология трагедии

Удар по школе «Шаджаре Тайебе» в провинции Хормозган был нанесен 28 февраля — в первый день совместной военной операции США и Израиля против Ирана.

Почти все погибшие результате атаки — ученицы в возрасте от семи до 12 лет. Еще не менее 95 человек получили ранения.

Здание школы практически полностью разрушено. Часть бетонной крыши обрушилась прямо на классы, где шли занятия. Глава Минаба Мохаммад Радмехр подтвердил, что удар пришелся непосредственно по школьному зданию в учебное время. Местные СМИ опубликовали поименный список погибших девочек.

Расследование

С самого начала трагедии вокруг нее возникли противоречивые версии. Иранское государственное телевидение назвало произошедшее «жестокой атакой американо-сионистского врага».

Расследование агентства Reuters и визуальный анализ CBC показали, что удары были высокоточными. Комплекс зданий ранее был частью базы Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Хотя последние годы он функционировал именно как школа с соответствующей инфраструктурой.

Министр обороны США Пит Хегсет в среду заявил журналистам, что Вашингтон проводит расследование инцидента. Он подчеркнул, что американские военные «никогда не наносят удары по гражданским объектам».

При этом, по данным Международного института стратегических исследований (IISS), география ударов указывает на зону ответственности США. Минаб находится на юге, где преимущественно действовала американская авиация. В это время как Израиль концентрировался на севере.

Международная реакция

Трагедия вызвала волну осуждения по всему миру. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее «запредельным уровнем жестокости и цинизма».

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что «разрушительная» атака может быть квалифицирована как военное преступление, если расследование подтвердит, что гражданские лица были поражены умышленно или удар был нанесен не избирательно.

Международная федерация по правам человека (FIDH) призвала к независимому расследованию и привлечению виновных к ответственности.

Во вторник, 3 марта, в Минабе прошли массовые похороны погибших, в которых участвовали тысячи скорбящих неравнодушных людей.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.