Израиль не прекращает удары по Ливану
Мир на Ближнем Востоке может быть сорван.
Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru
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О достижении соглашения между США и Ираном заявил ранее премьер Пакистана. По данным Исламабада, церемония подписания может состояться 19 июня в Швейцарии. Впрочем, в самом Тегеране уже предупредили: если условия будут нарушены, республика готова немедленно вернуться к жесткому ответу. Глава военного командования страны прямо заявил, что «палец иранского народа остается на курке». А союзные Тегерану йеменские силы объявили о запрете на проход израильских судов через Красное море.
Но в Тель-Авиве уже дали понять, что уступать не намерены. По данным СМИ, премьер страны Биньямин Нетаньяху сообщил Дональду Трампу, что израильские войска не уйдут из Ливана и не считают себя связанными достигнутыми между США и Ираном договоренностями. Косвенным подтверждением этого стали новые удары ЦАХАЛ по Бейруту. О том, что в последние часы переживают жители ливанской столицы, специально для «Известий» рассказывает корреспондент телеканала «Аль-Маядин» Аббас Саббаг.
Здание, по которому ударила израильская армия расположено в южном пригороде Бейрута. По пятиэтажному дому были выпущены несколько ракет с самолетов ЦАХАЛ. В результате атаки повреждены несколько соседних построек, а осколками посекло припаркованные перед домом машины.
Удар стал неожиданностью для жителей южных пригородов, которые некоторое время назад начали постепенно возвращаться в свои дома.
«Это вопиющая агрессия, бесчеловечное нападение», — говорит очевидец атаки.
Этот удар стал четвертым с момента объявления прекращения огня 17 апреля. Ранее были атаки на районы Харет-Хрейк, Шуэйфат и окрестности Таухит-эль — Гадира, а сегодня — на район Гобейри.
Сейчас здание, по которому ударили военные ЦАХАЛ, оцеплено. На месте работают экстренные службы
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