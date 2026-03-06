«Кто дал полномочия»: эмиратский миллиардер потребовал от Трампа объяснений из-за Ирана

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Бизнесмен жестко раскритиковал действия американского лидера.

Фото: Reuters/Nathan Howard

Тема:
Война в Иране

Миллиардер из ОАЭ аль Хабтур написал Трампу письмо с неудобными вопросами об Ир

Миллиардер и бизнесмен из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халаф Ахмад аль Хабтур обратился с открытым письмом к президенту США Дональду Трампу. В нем предприниматель требует объяснений от американского лидера из-за развязавшейся войны на Ближнем Востоке. Текст обращения миллиардер разместил у себя в соцсети.

Халаф Ахмад аль Хабтур раскритиковал  военную операцию США и Израиля против Ирана. Он намекнул, что такое необдуманное решение Трамп мог принять под давлением Тель-Авива.

«Кто дал вам разрешение втянуть наш регион в войну с Ираном? И на каком основании Вы приняли это опасное решение?» — написал миллиардер из ОАЭ, добавив, думал ли Трамп о последствиях, которые его ждут.

Еще аль Хабтур напомнил президенту США о его многочисленных обещаниях, которые тот так и сдержал. Одно из них — не начинать военных конфликтов во время своего срока.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. В тот день США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

Иранская сторона заявила о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по израильской территории, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Иран до сих пор наносит удары по территории ОАЭ. 

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

