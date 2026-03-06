Коварная трещина в скале: эксперт о новой версии пропажи Усольцевых

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 35 0

Могли ли туристы оказаться заложниками особенностей рельефа красноярской тайги?

Правда ли что нашли тела семьи Усольцевых

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

Депутат Кулеш: версия с падением Усольцевых в шурф несостоятельна

В чатах волонтеров, уже пятый месяц ищущих следы семьи Усольцевых в Красноярском крае, в начале марта 2026 года появилась новость о том, что тела туристов запечатлела фотоловушка в скальном шурфе. Опытный турист и депутат Заксобрания края Алексей Кулеш в беседе с aif.ru объяснил, почему это — откровенный фейк.

По его словам, зона исчезновения Усольцевых не имеет статуса особо охраняемой природной территории, и фотоловушек для животных там нет. Предположение о падении в шурф Кулеш назвал несостоятельным — хотя на пути следования семьи и могла оказаться трещина между камнями, едва ли она была настолько глубокой и широкой, чтобы все трое провалились в нее.

Вместо того, чтобы распространять слухи и домыслы, депутат посоветовал ждать продолжения поисков. Возобновление работы волонтеров возможно не раньше мая, когда начнет сходить снежный покров. При этом у спасателей и добровольцев будет совсем небольшое «окно» между исчезновением снега и началом активного цветения.

Ранее неподтвержденную информацию о нахождении тел Усольцевых официально опроверг Следственный комитет.

Исчезновение семьи Усольцевых

История загадочного исчезновения семьи началась 28 сентября 2025 года в окрестностях населенного пункта Кутурчин. Двое взрослых и их пятилетняя дочь отправились по запланированному маршруту в сторону горы Буратинка, после чего связь с ними прервалась. На текущий момент судьба Усольцевых остается неизвестной.

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых
