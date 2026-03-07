Масуд Пезешкиан попросил Путина поддержать Иран на международной арене

Иранский лидер рассчитывает, что Россия поможет защитить права иранского народа в условиях атак США и Израиля.
Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным обратился к России с просьбой оказать поддержку на международной арене. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба иранского президента.
«Иран ожидает, что Россия за счет использования своего потенциала на международной арене поддержит законные права иранского народа в условиях текущих атак», — приводятся слова Пезешкиана.
Ранее, 6 марта, Путин выразил соболезнования иранскому лидеру в связи с убийством верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Лидеры договорились продолжать контакты по различным каналам.
