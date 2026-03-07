Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору цветов к 8 марта: что нужно знать

Роспотребнадзор рекомендовал проверять бутоны цветов перед покупкой к 8 Марта

При выборе цветов обратите внимание на бутоны. Они должны быть плотными и лишь слегка раскрывшимися. Такие цветы дольше сохранят свежесть. Избегайте цветов с полностью раскрытыми и мягкими бутонами. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора перед Международным женским днем.

Стебель должен быть крепким, сочным и со светлым срезом. Для толстых стеблей предпочтителен косой срез: чем толще стебель, тем длиннее должен быть срез.

Чтобы букет стоял дольше, не оставляйте цветы без воды. Для транспортировки используйте специальный флористический контейнер. Защитите букет от ветра и дождя, завернув его в бумагу или пленку.

Не разворачивайте букет сразу, если он был на холоде. Дайте цветам постепенно нагреться. Перед тем как поставить букет в вазу, подрежьте стебли и удалите нижние листья. В воду можно добавить специальное средство или щепотку сахара для сохранения свежести цветов.

