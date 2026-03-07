Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору цветов к 8 марта: что нужно знать

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 19 0

Чтобы букет простоял дольше, не следует оставлять цветы без воды надолго.

Как правильно выбирать цветы: рекомендации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Международный женский день — 8 Марта

Роспотребнадзор рекомендовал проверять бутоны цветов перед покупкой к 8 Марта

При выборе цветов обратите внимание на бутоны. Они должны быть плотными и лишь слегка раскрывшимися. Такие цветы дольше сохранят свежесть. Избегайте цветов с полностью раскрытыми и мягкими бутонами. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора перед Международным женским днем.

Стебель должен быть крепким, сочным и со светлым срезом. Для толстых стеблей предпочтителен косой срез: чем толще стебель, тем длиннее должен быть срез.

Чтобы букет стоял дольше, не оставляйте цветы без воды. Для транспортировки используйте специальный флористический контейнер. Защитите букет от ветра и дождя, завернув его в бумагу или пленку.

Не разворачивайте букет сразу, если он был на холоде. Дайте цветам постепенно нагреться. Перед тем как поставить букет в вазу, подрежьте стебли и удалите нижние листья. В воду можно добавить специальное средство или щепотку сахара для сохранения свежести цветов.

Ранее сайт 5-tv.ru рассказывал, как собрать красивый букет без больших затрат. Не стоит думать, что роскошный букет обязательно должен состоять из дорогих цветов. Настоящая красота кроется в гармонии и композиции. Важно знать несколько секретов, правильно выбирать цветы и уделять внимание уходу за ними.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Международный женский день — 8 Марта
7 мар
В России начались трехдневные выходные по случаю 8 Марта
6 мар
Золотов отметил самоотверженность и мастерство сотрудниц Росгвардии
6 мар
Букет за миллион и муж на день: на что готовы москвички ради идеального 8 Марта
6 мар
Эти ошибки совершают 90% мужчин. Как выбрать красивый букет цветов на 8 Марта
6 мар
Универсальных средств не существует: как продлить жизнь подаренным на 8 Марта цветам
+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:43
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору цветов к 8 марта: что нужно знать
4:35
Иран уничтожил системы ЗРК Patriot на базе США в ОАЭ
4:20
«Жизнь продолжается»: Бусев о стабильной обстановке в ОАЭ на фоне ударов Ирана
3:57
В России начались трехдневные выходные по случаю 8 Марта
3:47
Масуд Пезешкиан попросил Путина поддержать Иран на международной арене
3:32
Наши во Франции: Головин забил в ворота Сафонова и принес «Монако» победу над «ПСЖ»

Сейчас читают

Пожар начался на американской базе в Багдаде после удара беспилотника
Россия впервые с 2014 года вышла под флагом страны на открытие Паралимпиады
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить