БПЛА Ирана атаковал американскую военную базу в Дубае

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 95 0

Информации о пострадавших не поступало.

Какие объекты США в Дубае атаковали беспилотники Ирана

Фото: © РИА Новости

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Беспилотный летательный аппарат Ирана атаковал военную базу США в Дубае. Об этом сообщает издание Naya.

Сообщение об атаке официально подтвердила пресс-служба правительства Дубая в соцсети X. БПЛА оперативно ликвидировали, однако падение его обломков вызвало «незначительный инцидент» — какой именно, не уточняется. Последствия на земле были успешно локализованы, пострадавших нет.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

Совместными американо-израильскими ударами было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Иран заявил о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
7 мар
Взрывы раздались в Иерусалиме после объявления о ракетном ударе со стороны Ирана
7 мар
США поставит Израилю 12 тысяч авиабомб на сумму более чем $150 миллионов
7 мар
Иран уничтожил системы ЗРК Patriot на базе США в ОАЭ
7 мар
«Жизнь продолжается»: Бусев о стабильной обстановке в ОАЭ на фоне ударов Ирана
7 мар
Масуд Пезешкиан попросил Путина поддержать Иран на международной арене
7 мар
Шестимесячного ребенка спасли из-под завалов в иранском Куме
7 мар
Пожар начался на американской базе в Багдаде после удара беспилотника
7 мар
В США назвали ожидаемую дату завершения военной операции в Иране
7 мар
В Иране объяснили ситуацию с проходом кораблей через Ормузский пролив
7 мар
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года
