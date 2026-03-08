Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Президент поблагодарил женщин за стойкость, мудрость и материнскую любовь.
Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.
«Дорогие женщины! Искренне рад поздравить вас с Международным женским днем. Мы всегда отмечаем этот праздник самыми светлыми, теплыми чувствами. Восхищаемся нашими прекрасными женщинами. От всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности», — сказал президент.
Он отметил, что щедрая и мудрая женская душа делает мир лучше, а материнская любовь остается в сердце человека на всю жизнь. Путин подчеркнул, что женщины добиваются успехов в разных профессиях, проявляют стойкость и лидерские качества, при этом сохраняя красоту и обаяние.
Президент заверил, что на государственном уровне продолжится создание условий для того, чтобы женщинам было легче совмещать материнство с профессиональным ростом.
Отдельно глава государства поздравил женщин, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах, поблагодарив их за смелость, мужество и самоотверженность.
«Дорогие женщины, вам действительно подвластно все», — заключил Путин, пожелав счастья, успехов и здоровья.
В этом году Международный женский день, 8 марта, выпал на воскресенье, а 9 марта — на понедельник, который также является выходным. Благодаря этому россияне смогут отдыхать три дня подряд — с 7 по 9 марта включительно. После выходных их ждет короткая, четырехдневная рабочая неделя.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 8 мар
- «Подарок верящим в меня людям»: SHAMAN выпустил песню к 8 марта
- 7 мар
- Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору цветов к 8 марта: что нужно знать
- 7 мар
- В России начались трехдневные выходные по случаю 8 Марта
- 6 мар
- Золотов отметил самоотверженность и мастерство сотрудниц Росгвардии
- 6 мар
- Букет за миллион и муж на день: на что готовы москвички ради идеального 8 Марта
- 6 мар
- Эти ошибки совершают 90% мужчин. Как выбрать красивый букет цветов на 8 Марта
- 6 мар
- Универсальных средств не существует: как продлить жизнь подаренным на 8 Марта цветам
Читайте также
74%
Нашли ошибку?