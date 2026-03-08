США опасаются, что Иран доберется до урана на объекте в Исфахане
Американская разведка допускает, что Тегеран может вернуть запасы, оказавшиеся под завалами после ударов по ядерному объекту.
Фото: Reuters/Vantor
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
NYT: США боятся, что Иран доберется до урана на объекте в Исфахане
США выражают обеспокоенность тем, что Иран может получить доступ к запасам обогащенного урана, находящимся на территории ядерного центра в городе Исфахан. Об этом сообщила газета The New York Times. По данным источников издания, американские спецслужбы зафиксировали активные земляные работы рядом с поврежденным объектом, где под обломками после авиаударов могли остаться контейнеры с ядерным материалом.
Как пишут в СМИ, доступ к урану может быть получен через узкий тоннель, который остался после разрушений на объекте. В разведке США допускают, что иранские специалисты могут попытаться извлечь вещество, обогащенное примерно до 60%. Этот материал хранится в специальных канистрах и потенциально может быть использован в дальнейших этапах ядерной программы.
Ранее 7 марта 5-tv.ru сообщал, что как минимум восемь человек погибли от удара сил Вашингтона и Тель-Авива по провинции Исфахан в центральной части Ирана.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 8 мар
- В Иране определились с кандидатом на пост верховного лидера страны
- 8 мар
- ВВС Израиля совершили восемь налетов на южный пригород Бейрута
- 8 мар
- «Нужно быть опасным»: как Европу охватили «ядерные настроения»
- 8 мар
- США могут отправить спецназ для захвата запасов ядерных материалов Ирана
- 8 мар
- Авианосцы уйдут, а Израиль останется: ракета попала в синагогу под Иерусалимом
- 8 мар
- Трамп и крестовый поход: США переписывают правила мировой игры
- 8 мар
- Без права голоса: как Трамп втянул Европу в войну с Ираном
- 8 мар
- Запад молчит о жертвах в Минабе, но Ормузский пролив заставит его услышать
- 8 мар
- Ближний Восток в огне: Иран наносит ответные удары по базам США
- 8 мар
- «В ближайшие 24 часа»: в Иране сообщили, когда выберут нового верховного лидера
Читайте также
74%
Нашли ошибку?