США опасаются, что Иран доберется до урана на объекте в Исфахане

NYT: США боятся, что Иран доберется до урана на объекте в Исфахане

США выражают обеспокоенность тем, что Иран может получить доступ к запасам обогащенного урана, находящимся на территории ядерного центра в городе Исфахан. Об этом сообщила газета The New York Times. По данным источников издания, американские спецслужбы зафиксировали активные земляные работы рядом с поврежденным объектом, где под обломками после авиаударов могли остаться контейнеры с ядерным материалом.

Как пишут в СМИ, доступ к урану может быть получен через узкий тоннель, который остался после разрушений на объекте. В разведке США допускают, что иранские специалисты могут попытаться извлечь вещество, обогащенное примерно до 60%. Этот материал хранится в специальных канистрах и потенциально может быть использован в дальнейших этапах ядерной программы.

Ранее 7 марта 5-tv.ru сообщал, что как минимум восемь человек погибли от удара сил Вашингтона и Тель-Авива по провинции Исфахан в центральной части Ирана.

