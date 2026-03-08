Израиль частично открыл воздушное пространство на вылет из страны
При этом сохраняется ряд ограничений.
Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
РИА Новости: Израиль впервые после эскалации с Ираном частично открыл небо
Израиль впервые после начала конфликта с Ираном частично открыл небо на вылет из страны. Первые рейсы с пассажирами вылетели в воскресенье, 8 марта, из аэропорта Бен-Гурион. Об этом информационному агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Аэропорт частично возобновил работу по обслуживанию вылетающих рейсов», — рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что рейсы выполняются местными авиакомпаниями, такими как El Al, Israir и Arkia, однако действует ряд ограничений. Агентство также подтвердило информацию, что квота пассажиров на один рейс была увеличена с 70 до 100 пассажиров.
Кроме того, министерство транспорта Израиля сообщило, что граждане, вылетающие этими рейсами, должны подписать соглашение, в котором обязуются не возвращаться в страну минимум 30 дней. Компания El Al приостановила продажу билетов до 21 марта ради приоритета пассажиров с отмененными рейсами.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Международный аэропорт Дубая полностью приостановил работу с целью обеспечения безопасности пассажиров.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 8 мар
- «Водители ждут по 30 минут»: в Тегеране на автозаправках образовались очереди
- 8 мар
- КСИР заявил об ударе по вертолетной базе США в Кувейте
- 8 мар
- Взрывы на нефтехранилищах в Иране могут вызвать кислотные дожди
- 8 мар
- Четыре преемника и удар по военным базам: что известно об иранской военной операции «Безумец»
- 8 мар
- ВВС Израиля совершили восемь налетов на южный пригород Бейрута
- 8 мар
- «В ближайшие 24 часа»: в Иране сообщили, когда выберут нового верховного лидера
- 7 мар
- Иностранец погиб в ходе иранской атаки на Дубай
- 7 мар
- Иран выпустил твердотопливные ракеты по базе США в ОАЭ и израильской Хайфе
- 7 мар
- Трампа предупреждали: Пезешкиан о последствиях войны США с Ираном
- 7 мар
- Иранский дрон врезался в жилой небоскреб 23-Маrinа в Дубае
Читайте также
69%
Нашли ошибку?