Израиль частично открыл воздушное пространство на вылет из страны

Лилия Килячкова
При этом сохраняется ряд ограничений.

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Израиль впервые после начала конфликта с Ираном частично открыл небо на вылет из страны. Первые рейсы с пассажирами вылетели в воскресенье, 8 марта, из аэропорта Бен-Гурион. Об этом информационному агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Аэропорт частично возобновил работу по обслуживанию вылетающих рейсов», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что рейсы выполняются местными авиакомпаниями, такими как El Al, Israir и Arkia, однако действует ряд ограничений. Агентство также подтвердило информацию, что квота пассажиров на один рейс была увеличена с 70 до 100 пассажиров.

Кроме того, министерство транспорта Израиля сообщило, что граждане, вылетающие этими рейсами, должны подписать соглашение, в котором обязуются не возвращаться в страну минимум 30 дней. Компания El Al приостановила продажу билетов до 21 марта ради приоритета пассажиров с отмененными рейсами.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Международный аэропорт Дубая полностью приостановил работу с целью обеспечения безопасности пассажиров.

