В Иране сообщили о повреждениях ядерного объекта в Исфахане

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 56 0

Ракетный обстрел произошёл накануне, 7 марта, информация об уровне радиации пока не поступала.

В Иране сообщили о повреждениях ядерного объекта в Исфахане

Фото: Reuters/VANTOR

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

Ядерный объект в иранской провинции Исфахан получил серьезные повреждения после ракетной атаки военных США и Израиля. Об этом 8 марта сообщило агентство ISNA.

По данным издания, ракетный обстрел производился накануне, 7 марта. О том, нарушен ли уровень радиации, пока не сообщается.

Как предполагают источники в Израиле и Иране, основная часть ядерного топлива исламской республики сконцентрирована в подземных тоннелях Исфахана, а оставшиеся запасы распределены по бункерам в Фордо и Натанзе.

Новость дополняется.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
8 мар
Вторая неделя конфликта: США потратили шесть миллиардов долларов на войну с Ираном
8 мар
Нефтепровод или горючее в канавах: серия мощных взрывов в Тегеране попала на видео
8 мар
Зеленский сообщил об отправке украинских специалистов на Ближний Восток
8 мар
В ЦАХАЛ сообщили о первых потерях с начала операции в Ливане
8 мар
В ОАЭ опровергли информацию об ударе по Ирану
8 мар
Иран готов к сухопутному вторжению США и Израиля
8 мар
КСИР заявил об ударах ракетами нового поколения по Израилю и авиабазе США в Иордании
8 мар
ОАЭ нанесли удар по Ирану
8 мар
Неделя войны с Ираном стоила США около $6 млрд
8 мар
Взрывы на нефтехранилищах в Иране могут вызвать кислотные дожди
+1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:05
Разрушает семьи: как зависимость отцов от соцсетей уничтожает отношения с детьми
20:55
«Социальная изоляция»: одиночество признали фактором риска развития рака
20:35
В Иране сообщили о повреждениях ядерного объекта в Исфахане
20:20
Мальчику, отказавшему в цветочном, прислали две коробки роз в качестве извинений
20:04
Маскировочные сети и кастомизация одежды: в Москве пройдет марафон добрых дел
19:45
Вторая неделя конфликта: США потратили шесть миллиардов долларов на войну с Ираном

Сейчас читают

Нефтепровод или горючее в канавах: серия мощных взрывов в Тегеране попала на видео
«Поддерживаю на все 100%»: Джефф Монсон о мальчике, которому не продали цветы
«Сам себе сжег волосы»: колорист рассказала о конфликте с Гогеном Солнцевым
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить