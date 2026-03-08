В Иране сообщили о повреждениях ядерного объекта в Исфахане
Ракетный обстрел произошёл накануне, 7 марта, информация об уровне радиации пока не поступала.
Фото: Reuters/VANTOR
Ядерный объект в иранской провинции Исфахан получил серьезные повреждения после ракетной атаки военных США и Израиля. Об этом 8 марта сообщило агентство ISNA.
По данным издания, ракетный обстрел производился накануне, 7 марта. О том, нарушен ли уровень радиации, пока не сообщается.
Как предполагают источники в Израиле и Иране, основная часть ядерного топлива исламской республики сконцентрирована в подземных тоннелях Исфахана, а оставшиеся запасы распределены по бункерам в Фордо и Натанзе.
Новость дополняется.
