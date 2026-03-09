Охрана Долиной усилена до четырех телохранителей после скандала с квартирой

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 44 0

Продюсер Сергей Дворцов рассказал о райдере певицы и стоимости ее выступлений.

Кто охраняет Ларису Долину

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Скандал с квартирой Долиной

Певица Лариса Долина усилила свою охрану — теперь на гастролях и московских мероприятиях ее сопровождают более четырех специалистов по безопасности. Об этом aif.ru сообщил продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, у артистки есть два райдера: технический и бытовой. В техническом прописаны требования к микрофонам, стойкам и оборудованию, а бытовой включает закуски, напитки и обязательное присутствие охраны. Ранее официальный представитель певицы Сергей Пудовкин пояснял, что дополнительные меры безопасности ввели из-за чрезмерного интереса к личности Долиной.

8 марта Долина выступила на корпоративе в Санкт-Петербурге, поздравив сотрудниц банковской сферы. Частное выступление артистки сейчас оценивается не менее чем в 3,5 миллиона рублей. По словам Дворцова, продолжительность концерта зависит от программы и пожеланий заказчика — от 45 минут до двух часов, при необходимости его можно продлить.

Ранее продюсер сообщал, что Долина могла значительно снизить цену за корпоративы. После истории с судом из-за квартиры в Хамовниках певица столкнулась с отменой и переносом больших концертов. Так, выступление в Туле 4 января отменили, программу «Юбилей в кругу друзей» в Петербурге перенесли с 25 февраля на 15 ноября, а концерт в столичном Доме музыки, анонсированный на 6 марта, отменили.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Скандал с квартирой Долиной
9 мар
Спасение на корпоративах: сколько заработает Долина после отмены концертов
27 февр
«Больная тема на всю жизнь»: директор Долиной о скандале звезды из-за квартиры
20 февр
«Золотая» сделка или обуза? Сможет ли Лурье заработать на квартире Долиной
19 февр
Суд ужесточил наказание фигурантке дела о мошенничестве с квартирой Долиной
19 февр
Осужденные за мошенничество по делу Долиной попросили отменить приговор
13 февр
Набиуллина оценила влияние «эффекта Долиной» на рынок жилья
12 февр
Живет на два адреса: почему прописка в Лефортово сулит проблемы для Ларисы Долиной
11 февр
Звездное новоселье: Лариса Долина прописалась в элитном районе Москвы
10 февр
«Творческий человек»: спасут ли репутацию Долиной изменения во внешности
9 февр
Не жертвует комфортом: сколько тратит Лариса Долина на съемное жилье
-6° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:56
Особняк певицы Рианны расстреляли из винтовки
7:49
РФ подготовила проект резолюции СБ ООН о прекращении огня на Ближнем Востоке
7:30
Зенитчики показали уничтожение дронов из ЗУ-23-2. Лучшее видео из зоны СВО
7:10
Охрана Долиной усилена до четырех телохранителей после скандала с квартирой
7:00
Крестопоклонная неделя — духовный рубеж: как провести третью седмицу Великого поста
6:45
Трамп: решение о завершении операции в Иране будем принимать вместе с Израилем

Сейчас читают

Су-34 поразил пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Поддерживаю на все 100%»: Джефф Монсон о мальчике, которому не продали цветы
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
В Петербурге открыли памятник Елизавете Глинке

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить