«Железный купол» пробит: новые удары по Израилю и базам США

Пока глава Белого дома иронизирует по поводу уничтожения иранских судов — в Европе начинается нефтяная истерия. Цены на топливо взлетели до рекордных отметок. В ответ на атаки США — Тегеран бьет по военным базам. А «Железный купол» Израиля — снова дал сбой. Интенсивность ударов Ирана за последние сутки снизилась.

Но власти республики заявили о том, что теперь они будут использовать сверхтяжелые ракеты. Вся последняя информация из зоны конфликта — в материале корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

Кадры от очевидцев, распространяемые в соцсетях. Вдоль берегов Персидского залива горит, предположительно, иранское судно. Всего, как утверждают некоторые СМИ, подбиты уже три танкера.

Удары наносятся вглубь страны. По данным ЦАХАЛ, новая волна началась час назад одновременно по целям в Тегеране, Исфахане и на юге Ирана. Древний город Хорремабад на западе исламской республики. Раскурочены машины, повреждены дома, досталось и памятнику культуры — средневековой крепости.

Сам Иран по странам Ближнего Востока бьет новыми баллистическими ракетами. Количество их запусков по сравнению с первыми днями операции снизилось, но эффективность самих ударов, говорят в Тегеране, возросла.

«Мы полностью выявили слабые места их системы ПВО. Вы видели, что их радар дальностью 5000 километров был поврежден и выведен из строя. Это была одна из систем противовоздушной обороны США в регионе», — заявил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

«Железный купол» в Израиле сегодня пробит. На асфальте — воронка от боеприпаса, разбитые автомобили. По информации СМИ, есть погибший и раненые.

Силы Ирана атакуют американские базы. Город Эрбиль в Ираке. Системы противовоздушной обороны пытаются сбить угрозу в небе.

А это Бахрейн. Расположенный в столице Манаме пятый флот ВМС США уже подвергался обстрелу, и вот снова раздались взрывы. Густой дым после атаки над НПЗ национальной нефтегазовой компании. Объект, по информации СМИ, атаковали иранские дроны.

Страны Ближнего Востока сейчас активно противодействуют иранским ударам. Минобороны Эмиратов опубликовало в соцсетях кадры перехвата «Шахедов». Судя по записи, все происходит над акваторией Персидского залива.

«Ежедневно слышен гул истребителей, они защищают небо над Эмиратами. В туристических центрах сегодня обстановка спокойная — в Дубае не слышна работа ПВО, нет воя сирен, ни экстренных сообщений на мобильные телефоны», — сообщил корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Интенсивность атак по самому Ирану только нарастает. В отчете армии Израиля — пораженные цели: установки для запуска баллистических ракет, штаб-квартира сил внутренней безопасности и добровольного ополчения «Басидж». США контролирует удары по Ирану, об этом говорит в интервью CBS News глава Пентагона.

«Мы отслеживаем все. Наши командиры знают обо всем. У нас лучшая разведка в мире. Мы знаем, кто с кем общается, зачем, насколько точна эта информация и как мы это учитываем в боевых планах — наш командующий CENTCOM это контролирует», — заявил министр обороны США Пит Хегсет.

По информации американского канала со ссылкой на Пентагон, в операции участвуют более 50 тысяч военных США. В Иране к этому моменту поражены более трех тысяч объектов.

