В Москве ожидается до семи градусов тепла 10 марта

Борис Сатаров
Ночью температура может опуститься до минус одного.

Какая погода будет в Москве 10 марта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Во вторник, 10 марта, жителей столичного региона ждет переменная облачность и преимущественно сухая погода. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве воздух прогреется от пяти до семи градусов тепла. С наступлением ночи похолодает до минус одного. В Подмосковье температура днем составит от трех до восьми градусов, местами возможны заморозки до минус двух.

Ветер юго-восточный с переходом на западный, его скорость достигнет пяти–одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление — семьсот пятьдесят два миллиметра ртутного столба.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупреждал о похолодании в праздничные выходные, но отмечал, что погода останется комфортной для этого времени года.

