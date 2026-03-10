Блицкриг провалился: Пентагон стремительно истощает запасы в войне с Ираном

Израиль сам под обстрелами со стороны Ирана. Сирены воздушной тревоги звучат по всей стране, работает ПВО. Взрывы также прогремели в столице Катара.

В Вашингтоне угрожают Тегерану ответными атаками — самыми мощными за все время операции. Но эксперты уже обращают внимание на то, что США погружаются в затяжную войну, каждый день которой обходится стране слишком дорого. Корреспондент «Известий» Максим Прихода продолжит.

Резкий звук двухтактного двигателя нарушает тишину и без того неспокойной арабской ночи. Это Бахрейн. Беспилотник влетает в здание отеля. Цель — военная. В качестве постояльцев в нем расквартированы американские солдаты и офицеры. Очередное доказательство того, что операция «Эпическая ярость» проходит для США не без потерь. Не только людских, но и финансовых. На это все чаще обращают внимание по ту сторону конфликта.

По словам трех американских чиновников, за первые два дня военной операции против Ирана Пентагон израсходовал боеприпасов на сумму 5,6 миллиарда долларов.

И это только то, что летит в сторону Ирана! А если посчитать Patriot и THAAD, которые нещадно тратятся для защиты американских баз? И приплюсовать к ним стоимость техники, подбитой иранцами — одна только радиолокационная станция в Катаре стоила больше миллиарда. Блицкриг не случился. Ставка на антиправительственные протесты вряд ли сыграет. Америка вязнет в очередной затяжной ближневосточной войне. Но из Вашингтона все это видится иначе.

«Мы знаем, где находятся все объекты, и поражаем их очень быстро, значительно опережая первоначальный график. Кроме того, нами нейтрализованы ключевые руководящие центры режима — возможно, трижды», — заявил президент США Дональд Трамп.

Один из таких объектов, пораженный, как выяснилось, дважды — это та самая начальная школа для девочек в городе Минаб. Новые детали расследования приводит The New York Times: вот кадры самого прилета. По характерному силуэту легко узнать ракету Tomahawk. А вот так выглядят обломки. На них серийные номера и названия фирм — Globe Motors и Ball Aerospace Technologies, которые поставляют компоненты именно для Tomahawk. Ну и помимо этого, конечно, «Made in USA». При этом всего пару дней назад вот что заявлял американский президент:

— Соединенные Штаты действительно разбомбили начальную школу для девочек на юге Ирана в первый день войны и убили 175 человек?

— Судя по тому, что я видел, это сделал Иран.

Все по методичкам психологических операций военного времени. Но в Америке много специалистов, которые в таком разбираются. Например, Такер Карлсон — ныне опальный экс-соратник Трампа — точно понимает: его страна либо не знала, куда бьет, либо знала, что бьет по мирным. И неизвестно, что хуже.

«Несмотря на то, что в него попали дважды с интервалом в 40 минут, нужно верить, что это было случайностью. Очень похоже на двойной удар, то есть сначала взрыв, а затем нападение на людей, пришедших спасать раненых», — заявил журналист Такер Карлсон.

И Трамп не исключает, что в какой-то момент с Ираном нужно будет провести переговоры. Вот только персы вряд ли поверят хоть одному слову, сказанному с американским акцентом, после всего, что между ними было.

«После трех раундов переговоров, и после того, как американская команда на переговорах заявила, что мы добились большого прогресса, они все равно решили на нас напасть. Поэтому я не думаю, что переговоры с американцами будут больше входить в наши планы», — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

А вот кто меньше всех хочет войны — так это арабские монархии, соседи Ирана по заливу. В заморских кампаниях США пушечным мясом почти всегда были местные «повстанцы» или армии соседних стран. Бывший премьер-министр Катара может позволить себе сказать то, о чем промолчал нынешний.

«Америка выйдет из конфликта, как только страны Персидского залива объявят войну Ирану. Тогда она превратится из стороны конфликта в торговца оружием, продающего оружие обеим сторонам и истощающего их экономические ресурсы и возможности в бессмысленной войне», — цитируют бывшего премьер-министра Катара.

План, который обеспечил процветание США в XX веке. Он успешно работал, начиная со Второй мировой. Главное, чтобы его реализация в этот раз не привела к третьей.

