«Железный купол» не справляется: Израиль и базы США под ударом Ирана
Вой сирен звучит на улицах городов по все стране.
Фото, видео: Reuters/Raghed Waked; 5-tv.ru
Снова были слышны взрывы в Арабских Эмиратах. В Дубае находится специальный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин. Он собрал всю последнюю информацию о взаимных ударах на Ближнем Востоке.
Вой сирен звучит на улицах городов Израиля. Системы ПВО отражают угрозы, но, судя по этим кадрам, «Железный купол» не справляется с иранскими ракетами.
Тревога звучит по всей стране. Данных о раненых и погибших пока нет. Иран так же отражает атаки, перехватывая в небе израильские беспилотники. Вот запись объективного контроля, сделанная в провинциях Кум и Лорестан.
А это прямой эфир местного канала — слышна автоматная очередь предположительно по дрону на площади в Иране.
У Ирана уже сложилась четкая тактика — в первую очередь бить по американским базам, нефтехранилищам и расположениям военных. Последствия удара по башне Милениум Тауэр в столице Бахрейна Манаме. Как сообщают местные СМИ, здесь находились американские солдаты.
Достается и Эмиратам. Местное Минобороны уже посчитало количество атак на регион с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Перехвачены более 1300 беспилотников, восемь крылатых ракет и 241 баллистическая ракета.
С начала конфликта число погибших в Эмиратах — по данным военного ведомства — достигло шести, 122 ранены. Наших граждан среди жертв и пострадавших нет. На берегах Персидского залива остались российские туристы, но их планируют вывезти в самые ближайшие часы.
«На сегодняшний день из 15 тысяч наших туристов примерно 500-600 человек остались. Это вопрос уже часов. То есть в конце сегодняшнего дня, возможно, уже мы всех отправим, а если не успеем всех, то завтра мы отправим уже абсолютно всех», — сказал президент группы компаний Al Khalidiah Tourism Сирак Мурадян.
Интенсивность атак и на сам Тегеран нарастает. В подтверждение кадры, опубликованные ЦАХАЛ. Военные уничтожают на территории Исламской республики пусковую установку, с которой ведется обстрел. Обмен ракетными ударами между Ираном и государствами региона продолжается.
