Астану замело: более 1500 единиц техники борются со снегом

Эфирная новость 24 0

Порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

На трассе Астана — Караганда массовое ДТП из-за сильной метели

Весенняя метель накрыла Казахстан. За пару часов выпало столько снега, что в одной только Астане сейчас работают более полутора тысяч единиц техники. В аэропортах отменены рейсы, а выезды из города пришлось закрыть.

Пурга настолько сильная, что видимость практически упала до нуля. А порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

Зафиксированы десятки аварий. Массовое ДТП произошло на трассе Астана — Караганда. Столкнулись сразу семь автомобилей, в том числе большегруз. Есть погибший. А на заводе в Павлодарской области обрушилась дымовая труба.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
11 мар
В Москве до 14 марта объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы
10 мар
В Москве в выходные ожидается до 11 градусов тепла
10 мар
Глыба льда обрушилась на прохожую на Мясницкой улице в Москве
10 мар
Придется потерпеть: когда потеплеет в регионах России
10 мар
В Москве ожидается до семи градусов тепла 10 марта
9 мар
В Москве ожидается потепление и небольшие осадки 9 марта
7 мар
«Первая проба»: когда в Москву придет настоящая весна
6 мар
Снег обернется потопом: российские регионы готовятся к рекордным паводкам
6 мар
В России вновь хотят ограничить цены на такси во время непогоды
4 мар
«Агрессивный старт»: когда наступит сезон цветения
-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.74
-0.41 91.90
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:45
«Лекарства у меня нет»: Разумовская не раскрыла секрет человеческого счастья
7:30
Самолеты Су-25 уничтожили «опорник» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
«Разрешить ошибаться»: актриса Анна Ещенко о любви к себе
7:05
Разрушены дома и дороги: кадры последствий ракетного удара ВСУ по Брянску
7:00
В Эквадоре реки вышли из берегов: разрушены мосты и дороги
6:45
Астану замело: более 1500 единиц техники борются со снегом

Сейчас читают

В Литве боятся конфискации Минском фур, застрявших в Белоруссии с прошлой осени
Судебный иск и громкий скандал: стюардесса облила четырехлетнюю девочку кипятком
«Ариадна даже не позвонила»: дочь и мать бросили Волочкову после операции
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить