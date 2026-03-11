Астану замело: более 1500 единиц техники борются со снегом

На трассе Астана — Караганда массовое ДТП из-за сильной метели

Весенняя метель накрыла Казахстан. За пару часов выпало столько снега, что в одной только Астане сейчас работают более полутора тысяч единиц техники. В аэропортах отменены рейсы, а выезды из города пришлось закрыть.

Пурга настолько сильная, что видимость практически упала до нуля. А порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

Зафиксированы десятки аварий. Массовое ДТП произошло на трассе Астана — Караганда. Столкнулись сразу семь автомобилей, в том числе большегруз. Есть погибший. А на заводе в Павлодарской области обрушилась дымовая труба.

