Астану замело: более 1500 единиц техники борются со снегом
Порывы ветра достигали 25 метров в секунду.
Фото, видео: 5-tv.ru
На трассе Астана — Караганда массовое ДТП из-за сильной метели
Весенняя метель накрыла Казахстан. За пару часов выпало столько снега, что в одной только Астане сейчас работают более полутора тысяч единиц техники. В аэропортах отменены рейсы, а выезды из города пришлось закрыть.
Пурга настолько сильная, что видимость практически упала до нуля. А порывы ветра достигали 25 метров в секунду.
Зафиксированы десятки аварий. Массовое ДТП произошло на трассе Астана — Караганда. Столкнулись сразу семь автомобилей, в том числе большегруз. Есть погибший. А на заводе в Павлодарской области обрушилась дымовая труба.
