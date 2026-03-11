В Ормузском проливе подбили три грузовых судна
Они шли под флагами Таиланда, Маршалловых островов и Японии.
Фото: www.globallookpress.com/Cfoto
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Ормузском проливе подбили три грузовых судна. Об этом сообщил The Telegraph со ссылкой на британское агентство безопасности.
Как заявили в ведомстве, одним из уничтоженных было зарегистрированное в Таиланде судно. Примерно в 11 морских милях к северу от Омана в него попал снаряд и тот загорелся. Экипаж эвакуировался — двадцать моряков удалось спасти, однако еще трое пропали. Об этом сообщили в таиландском военно-морском флоте.
Вторым подбитым оказался сухогруз под флагом Маршалловых островов Star Gwyneth. Его подбили в 50 милях к северо-западу от Дубая. В торговом операторе Соединенного Королевства сообщили, что экипаж судна в безопасности.
Наконец, третье судно — контейнеровоз под японским флагом. Он был поврежден недалеко от Объединенных Арабских Эмиратов. О судьбе экипажа не сообщается.
Как отмечают авторы статьи, точно неизвестно, поразили ли судна беспилотники или же ракеты.
Ранее Тегеран заявил о контроле над Ормузским проливом, пообещав ударить по любому связанному с Израилем или США судну, проходящему через него.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 11 мар
- ЦАХАЛ начал новую волну авиаударов одновременно по Ливану и Ирану
- 11 мар
- Иран нанес удары по базе ВМС США в Иракском Курдистане
- 11 мар
- Война затягивается: хватит ли у США и Израиля ресурсов для сухопутной операции в Иране
- 11 мар
- Иран призвал страны Ближнего Востока передавать данные об объектах США и Израиля
- 11 мар
- Моджтаба Хаменеи был ранен в ходе атаки США и Израиля на Иран
- 11 мар
- США и Иран ведут информационную войну: фейки заполонили соцсети
- 11 мар
- КНДР осудила военное вмешательство США и Израиля в дела Ирана
- 11 мар
- «Железный купол» не справляется: Израиль и базы США под ударом Ирана
- 11 мар
- Глава МИД Ирана назвал ложью утверждения о планах превентивного удара по США
- 11 мар
- Трамп опроверг наличие у США данных о минировании Ормузского пролива Ираном
Читайте также
93%
Нашли ошибку?