В Ормузском проливе подбили три грузовых судна

Они шли под флагами Таиланда, Маршалловых островов и Японии.

Сколько кораблей подбили в Ормузском проливе

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

В Ормузском проливе подбили три грузовых судна. Об этом сообщил The Telegraph со ссылкой на британское агентство безопасности.

Как заявили в ведомстве, одним из уничтоженных было зарегистрированное в Таиланде судно. Примерно в 11 морских милях к северу от Омана в него попал снаряд и тот загорелся. Экипаж эвакуировался — двадцать моряков удалось спасти, однако еще трое пропали. Об этом сообщили в таиландском военно-морском флоте.

Вторым подбитым оказался сухогруз под флагом Маршалловых островов Star Gwyneth. Его подбили в 50 милях к северо-западу от Дубая. В торговом операторе Соединенного Королевства сообщили, что экипаж судна в безопасности.

Наконец, третье судно — контейнеровоз под японским флагом. Он был поврежден недалеко от Объединенных Арабских Эмиратов. О судьбе экипажа не сообщается.

Как отмечают авторы статьи, точно неизвестно, поразили ли судна беспилотники или же ракеты.

Ранее Тегеран заявил о контроле над Ормузским проливом, пообещав ударить по любому связанному с Израилем или США судну, проходящему через него.

Тема:
Война в Иране
