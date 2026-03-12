Трамп заявил, что не знает про итоги расследования удара по иранской школе
Жертвами инцидента стали 168 учениц в возрасте от 7 до 12 лет. Еще порядка 100 человек получили ранения.
Фото: Reuters/Abbas Zakeri/Mehr News/WANA
Трамп: про сообщения о причастности США по иранской школе мне ничего неизвестно
Президент США Дональд Трамп 11 марта заявил, что ему ничего не известно о расследовании удара по школе в Иране. Так он ответил на вопрос журналистов.
Ранее в тот же день газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что военное расследование установило ответственность США за удар крылатой ракетой Tomahawk по начальной школе в иранском Минабе, в результате которого погибло множество детей. По данным издания, атака могла произойти из-за устаревших разведданных, что привело к ошибочному наведению ракеты.
В статье подчеркивается, что этот инцидент, вероятно, войдет в историю как одна из самых разрушительных военных ошибок последних десятилетий.
Атака на школу для девочек произошла 28 февраля — в день начала военной операции США и Израиля против Ирана. Тогда погибли не менее 170 человек, включая несовершеннолетних. Хотя представители Белого дома ранее признавали факт ударов в районе школы, постпред США при ООН Майкл Уолтц официально не подтверждал ответственность Вашингтона.
