Приговор исполнителям теракта в «Крокусе» и их пособникам будет оглашен 12 марта

Второй Западный окружной военный суд 12 марта 2026 года планирует огласить приговор 19 фигурантам, причастным к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ожидается, что чтение резолютивной части судебного решения начнется в 11:00 по московскому времени. Заседание пройдет в открытом формате.

Ранее государственное обвинение запросило высшую меру наказания в виде пожизненного лишения свободы для четырех ключевых исполнителей: Далерджона Мирзоева*, Шамсидина Фаридуни*, Мухаммадсобира Файзова* и Рачабализоды Муродали*.

Дело расследовало Главное следственное управление СК РФ, а итоговые материалы составили 427 томов.

Начиная с августа 2025 года, процесс проходил в стенах Московского городского суда. Трое из основных подсудимых — Мирзоев*, Фаридуни* и Файзов* — в полной мере признали свою вину в содеянном. Муродали* согласился с обвинениями лишь частично.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта 2024 года, когда группа вооруженных боевиков в камуфляжной форме напали на зрителей. Они открыли стрельбу и подожгли здание.

Последствия нападения оказались катастрофическими: жертвами теракта стали 149 человек, а количество раненых превысило 600 граждан.

Один человек до сих пор официально числится пропавшим без вести.

В конце прошлого года представители прокуратуры заявили о завершении этапа представления доказательств, подтверждающих причастность всех 19 подсудимых к организации и реализации теракта.

* — Внесены в перечень террористов и экстремистов.