Исполнителей теракта в «Крокусе» доставили в суд для оглашения приговора

Обвиняемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» доставили в суд для вынесения приговора. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

На скамье подсудимых — четверо непосредственных исполнителей теракта: Далерджон Мирзоев*, Шамсидин Фаридуни*, Мухаммадсобир Файзов* и Рачабализода Муродали*. Также сегодня огласят приговор 11 пособникам, которых обвинение просило приговорить к срокам от 19 до 22 лет лишения свободы.

Ранее государственное обвинение запросило для исполнителей пожизненное заключение. Трое из них полностью признали вину, Муродали* — частично.

Что произошло в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных бандитов ворвались в зрительный зал перед выступлением группы «Пикник», открыли огонь по людям, после чего подожгли помещение.

Нападавшие действовали молниеносно: в 19:54 они подъехали к зданию, а уже в 20:14 скрылись.

В результате теракта погибли 149 человек, более 600 пострадали. Один до сих пор числится пропавшим без вести.

Четверых исполнителей задержали 23 марта в Брянской области. Всего к уголовной ответственности привлекли 27 человек, включая тех, кто помогал с жильем, транспортом, оружием и финансированием.

* — внесены в перечень террористов и экстремистов.