Сумма исков потерпевших по делу о теракте в «Крокусе» превысила 207 млн рублей

Общая сумма гражданских исков, заявленных потерпевшими по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», составляет 207 миллионов 294 тысячи рублей. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Иски поданы родственниками погибших и пострадавшими в результате нападения. Они требуют компенсации морального вреда, а также возмещения расходов на лечение, реабилитацию и похороны.

Заявления поданы к обвиняемым по уголовному делу о теракте. Представители потерпевших не исключают, что общая сумма требований может увеличиться по мере рассмотрения дела и присоединения новых заявителей.

Ранее Второй Западный окружной военный суд признал виновными исполнителей теракта — Далерджона Мирзоева*, Шамсидина Фаридуни*, Мухаммадсобира Файзова* и Рачабализоду Муродали*. Им назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Суд начал рассматривать дело по существу в августе 2025 года. В декабре обвинение завершило представление доказательств, после чего процесс перешел к стадии прений сторон.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года перед началом концерта группы «Пикник».

Нападавшие открыли стрельбу по посетителям и подожгли здание концертного зала. В результате атаки погибли 149 человек, сотни получили ранения. Пострадавшими признаны 609 человек. Общий ущерб объекту оценен почти в шесть миллиардов рублей.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.