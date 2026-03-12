«Мне об этом не известно»: Трамп отбивается от вопросов об атаке на школу в Иране

В американский СМИ публикуют данные о том, что удар нанесли из-за ошибки ИИ.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kevin Lamarque; 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Экстренное сообщение о возможной атаке пришло сегодня на телефоны полицейских в американском штате Калифорния. Спецслужбы предупредили об опасности удара иранских дронов по территории США.

«Работает межведомственная комиссия, в которую входят представители федеральных агентств, эксперты на уровне штата, а также местные правоохранительные органы. Они занимаются сбором разведданных и готовятся к различным, в том числе и худшим сценариям», — заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Правда, эксперты усомнились: а могут ли вообще долететь беспилотники и ракеты из Ирана до западного побережья США? Ведь им придется преодолеть около 12 тысяч километров.

В это время на восточном побережье удары отражает уже сам Дональд Трамп. Журналисты добиваются официальной позиции властей по трагедии в иранской школе, где погибли более 170 девочек.

— Вы как главнокомандующий берете на себя ответственность?
— Что-что?
— Как главнокомандующий.
— За что именно?
— За удар по школе в Иране. Военные провели расследование и установили, что это именно США нанесли удар.
— Мне об этом не известно.

В американских СМИ публикуют информацию: удар нанесли из-за ошибки искусственного интеллекта, которым пользуется Пентагон. Кроме того, стало известно, что траты США на военную операцию достигли 11 миллиардов долларов. Такие сведения передали Конгрессу.

И это лишь предварительная оценка — здесь нет расходов на переброску техники. Сами боевые действия, которые идут далеко не так успешно, как пытаются представить в Белом доме, уже становятся предметом для карикатур в европейских изданиях. Британский The Spectator вышел с обложкой, где операция Вашингтона названа «эпическим провалом».

Тема:
Война в Иране
12 мар
