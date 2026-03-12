«Они не раскаиваются»: потерпевшие недовольны приговором убийцам из «Крокуса»
Адвокаты пострадавших и родственников жертв намерены подавать апелляцию.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Потерпевшие считают приговор террористам из «Крокуса» недостаточным
Потерпевшие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» считают приговор его исполнителям несправедливым. Об этом 5-tv.ru заявили адвокаты Трунова Ксения и Трунова Анастасия после оглашения решения суда.
«Они (террористы — Прим. ред.) не раскаиваются, они не понимают, что они сделали. <…> Когда им давали слово, они пытались оправдываться. <…> Никакого раскаяния», — сказала Анастасия.
Ксения напомнила, как убийцы ухмылялись на допросах и хвастались тем, что задавили маленького мальчика, уезжая с места теракта. Срок пострадавшим юристки, как и их клиенты, считают недостаточно тяжким и намерены подавать апелляцию.
Максимальный тюремный срок по совокупности приговоров составляет 25 лет. Шамсидин Фаридуни* проведет в тюрьме 18 лет, Далерджон Мирзоев* и Саидакрами Рачабализода* — по 17 лет, а Мухаммадсобир Файзов* — 16 лет. Остальную часть полученных пожизненных сроков они будут отбывать в колониях особого режима.
Потерпевшие, по ее словам, не удовлетворены даже пожизненным сроком — люди, чьи жизни навсегда разрушены кровавым терактом, требуют для исполнителей смертной казни. Ксения предположила, что в исключительных случаях данную меру наказания стоило бы применять, несмотря на действующий мораторий.
Ранее второй Западный окружной военный суд признал виновными фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».
* — внесены в перечень террористов и экстремистов.
