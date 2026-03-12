«Не считаю уместным»: Дональд Трамп о присутствии сборной Ирана на ЧМ по футболу

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 30 0

Чемпионат должен пройти с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

Что сказал Дональд Трамп про сборную Ирана на ЧМ по футболу

Фото: www.globallookpress.com/Yuri Gripas - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Дональд Трамп не считает уместным присутствие сборной Ирана на ЧМ по футболу

Президент США Дональд Трамп не считает уместным присутствие сборной Ирана на чемпионате мира (ЧМ) по футболу. Об этом он высказался в своей соцсети Truth Social.

«Национальная сборная Ирана по футболу приветствуется на Чемпионате мира, но я действительно не считаю уместным их присутствие там ради их собственной жизни и безопасности», — написано в публикации.

Президент ФИФА Джанни Инфантино в свою очередь считает, что чемпионат мира «нужен, как никогда», так как спортивное состязание может объединять людей по всему миру. Такое мнение он выразил в личном блоге.

Чемпионат должен пройти в 2026 году с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В соревновании примут участие 48 сборных.

Атаки США и Израиля на Иран

Утром 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. Среди погибших с иранской стороны — верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и другие представители высшего руководства.

В ответ КСИР начал операцию «Правдивое обещание». В рамках этой кампании удары нанесли по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах, а также по территории Израиля.

Ранее 5-tv.ru писал, что сборная Ирана по футболу отказалась от участия в чемпионате мира. Министр спорта исламской республики Ахмад Доньямали назвал американское правительство «коррумпированным» и напомнил об убийстве аятоллы Али Хаменеи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
12 мар
Вдова бывшего верховного лидера Ирана жива
12 мар
Конфликт США и Израиля с Ираном: главные события 12 марта
12 мар
Атаки на нефтяную инфраструктуру: горят танкеры в Ираке, Бахрейне и ОАЭ
12 мар
Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за погибших иранцев
12 мар
Моджтаба Хаменеи подтвердил гибель жены в результате обстрелов США и Израиля
12 мар
Иран назвал условия переговоров с США и Израилем
12 мар
«Москва встречай»: Нюша забрала детей из Дубая
12 мар
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира «Хезболлы» в Бейруте
12 мар
Израиль ударил по ядерному центру в Иране
12 мар
Иран атаковал авиабазы и штаб-квартиру службы безопасности Израиля
+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.39
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:41
Французская TotalEnergies остановила добычу нефти и газа в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ
20:32
В России появится реестр надежных компаний, обслуживающих лифты
20:13
Экс-министру Абызову продлили арест до 15 июня по новому делу
20:12
В Подмосковье мужчина отравился похожим на черемшу ядовитым растением
19:53
В Абу-Даби появится первый православный храм
19:49
«Не считаю уместным»: Дональд Трамп о присутствии сборной Ирана на ЧМ по футболу

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
«Не хотели обсуждать»: как экс-супруг Лерчек отреагировал на ее заболевание
Последствия издевательств в сети: женщина нашла 12-летнюю дочь мертвой
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео