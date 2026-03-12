«Не считаю уместным»: Дональд Трамп о присутствии сборной Ирана на ЧМ по футболу

Дональд Трамп не считает уместным присутствие сборной Ирана на ЧМ по футболу

Президент США Дональд Трамп не считает уместным присутствие сборной Ирана на чемпионате мира (ЧМ) по футболу. Об этом он высказался в своей соцсети Truth Social.

«Национальная сборная Ирана по футболу приветствуется на Чемпионате мира, но я действительно не считаю уместным их присутствие там ради их собственной жизни и безопасности», — написано в публикации.

Президент ФИФА Джанни Инфантино в свою очередь считает, что чемпионат мира «нужен, как никогда», так как спортивное состязание может объединять людей по всему миру. Такое мнение он выразил в личном блоге.

Чемпионат должен пройти в 2026 году с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В соревновании примут участие 48 сборных.

Атаки США и Израиля на Иран

Утром 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. Среди погибших с иранской стороны — верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и другие представители высшего руководства.

В ответ КСИР начал операцию «Правдивое обещание». В рамках этой кампании удары нанесли по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах, а также по территории Израиля.

Ранее 5-tv.ru писал, что сборная Ирана по футболу отказалась от участия в чемпионате мира. Министр спорта исламской республики Ахмад Доньямали назвал американское правительство «коррумпированным» и напомнил об убийстве аятоллы Али Хаменеи.

