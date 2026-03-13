Суд над Лерчек могут перенести из-за ее лечения от рака

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров

Состояние Чекалиной ухудшилось после того, как она две недели назад родила четвертого ребенка — сына от танцевального тренера Луиса Сквиччириани.

Что случилось с Валерией Чекалиной

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Судебный процесс по делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, могут отложить из-за прохождения обвиняемой курса химиотерапии. Об этом сообщил ТАСС один из участников процесса.

«Заседание суда по делу Чекалиной, назначенное на 16 марта, под вопросом. Сейчас подсудимая находится в больнице, где проходит курс химиотерапии. Участие ее в заседании зависит от того, отпустят ли ее врачи», — сказал он.

У Лерчек обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами. Она начала лечение в государственном онкологическом центре. По словам ее подруги Алины Акиловой, блогер страдает от невыносимых болей и призвала поклонников поддержать ее.

Состояние Чекалиной ухудшилось после того, как она две недели назад родила четвертого ребенка — сына от танцевального тренера Луиса Сквиччириани. Из-за отсутствия околоплодных вод медики приняли решение провести кесарево сечение.

В октябре 2024 года против Валерии и ее бывшего мужа Артема Чекалина возбудили уголовное дело. Их обвиняют в выводе 250 миллионов рублей в ОАЭ. Лерчек не признала свою вину и заявила, что ей непонятна суть предъявленного обвинения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чекалин попросил суд разрешить ему продать недвижимость для уплаты налогов.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

