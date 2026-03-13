Дубай пустеет: туристы покидают город из-за эскалации на Ближнем Востоке

В ряде отелей сейчас нет ни одного гостя.

Война в Иране Война Израиля и Ирана

Одной из целей атаки на Ирак стали американские самолеты. Их использовали для дозаправки бомбардировщиков Б-52. Один из них разбился, второй добрался до базы в Израиле.

Взаимные обстрелы сторон ежедневно ведут к новым разрушениям и на гражданских объектах. Так, обломки повредили здания в центре Дубая, который еще недавно казался островком стабильности на Ближнем Востоке. О том, какая там сейчас обстановка — корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Военная база Эрбиль в Ираке. Огнем охвачены объекты на территории, которые атакованы иранскими «шахедами». Подбиты и два американских военных самолета-заправщика. Один из них рухнул на западе Ирака, весь экипаж погиб. Второй сумел добраться до Израиля — это официально подтвердили в Центральном командовании США.

«Центральное командование США осведомлено о потере американского самолета-заправщика KC-135. Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве во время операции „Эпическая ярость“, и спасательные работы продолжаются. В инциденте участвовали два самолета. Один из них потерпел крушение на западе Ирака, а второй благополучно приземлился», — говорится в заявлении.

The New York Times публикует снимки ударов — масштабные разрушения на 17 американских базах. Так сейчас выглядит авиабаза Али-эс-Салем в Кувейте после череды иранских атак.

Запись, распространяемая очевидцами в интернете. Дым поднимается над популярным пляжем Джумейра в Дубае. На земле последствия и другой атаки. Официальное заявление власти публикуют в соцсетях.

«Власти подтверждают, что обломки после успешного перехвата стали причиной незначительного инцидента на фасаде здания в центре Дубая. О пострадавших не сообщается», — говорится в сообщении.

В местном министерстве обороны озвучили свежую статистику — за прошлые сутки сбито десять ракет и 26 дронов, а с начала конфликта уничтожено более полутора тысяч БПЛА, 293 ракеты разного класса.

«Буквально час назад пришли сообщения на мобильные телефоны о потенциальной ракетной опасности и необходимости спрятаться в укрытии. Сейчас в Дубае спокойно, нет ни звука работы ПВО, ни сирен», — отметил корреспондент.

На фоне эскалации многие иностранные туристы предпочли покинуть Дубай. Улицы в популярных местах города опустели. В некоторых отелях сейчас нет ни одного гостя. Напряженность на Ближнем Востоке продолжает нарастать. Обмен ракетными ударами между Ираном и государствами региона происходит ежедневно.

Война в Иране
