Лукашенко заявил о провале военной операции США и Израиля против Ирана

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Белоруссия заняла «аккуратную и взвешенную» позицию относительно.

Как Лукашенко оценивает результаты военной операции в Иране

Фото: Reuters/Phil Noble

Тема:
Война в Иране

Лукашенко: США и Израиль не достигли целей военной операции в Иране

США и Израиль не добились целей, поставленных на военную операцию против Ирана. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает агентство «БелТа».

Белорусский лидер отметил, что план Вашингтона и Тель-Авива включал пять ключевых пунктов: от свержения власти до полного уничтожения ядерных объектов.

«Что получилось? А ничего. Иран — это огромная страна, горные массивы. Они много прорыли тоннелей и спрятали. Ни одно оружие не достанет. Это должны были израильтяне просчитать», — заявил президент.

Лукашенко также подчеркнул, что Белоруссия заняла в этом конфликте «аккуратную и взвешенную» позицию. Он не ввязывается в конфликт, так как не хочет создавать проблем для своей страны и ее жителей.

«Там американцы с израильтянами уже столько себе проблем создали», — добавил белорусский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Лукашенко поздравил сына погибшего аятоллы Али Хаменеи, Моджтабу Хаменеи, с избранием на пост верховного лидера Ирана. Он также отметил, что Белоруссия готова к сотрудничеству с исламской республикой.

