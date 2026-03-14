Высота сугробов в Подмосковье за сутки уменьшилась на десять сантиметров

|
Дарья Корзина
В самой Москве процесс таяния проходит медленнее.

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Высота снежного покрова в Московской области за последние сутки снизилась на четыре-десять сантиметров. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его данным, наибольшая высота сугробов в регионе сохраняется в поселке Черусти. Там снежный покров достигает 55 сантиметров, уменьшившись за сутки на четыре сантиметра. Наиболее заметное сокращение зафиксировали в Клину — высота снега там сократилась сразу на десять сантиметров и теперь составляет около 20 сантиметров.

В самой столице процесс таяния проходит медленнее. Как уточнил синоптик, на базовой метеостанции города ВДНХ за минувшие сутки высота снежного покрова уменьшилась лишь на один сантиметр и утром составила 39 сантиметров. Этот показатель примерно на 20% превышает климатическую норму для середины марта.

«На других метеостанциях мегаполиса снег убывает более заметно — на два-три сантиметра за сутки», — уточнил эксперт.

Леус пояснил, что погодные условия в столичном регионе 13 марта формирует северная периферия антициклона. Осадки в течение дня не прогнозируются, а солнечная погода способствует дальнейшему повышению температуры воздуха.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за снежной бури движение на трассах Башкирии оказалось парализовано. Сильный ветер вынудил закрыть несколько участков дорог.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
12 мар
Собянин: подготовка Москвы к летнему сезону завершится к 1 мая
12 мар
«Газель» сдуло ветром: снежная буря парализовала трассы Башкирии
11 мар
Мощное потепление: какая погода ждет москвичей 12–16 марта
11 мар
Астану замело: более 1500 единиц техники борются со снегом
11 мар
В Москве до 14 марта объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы
10 мар
В Москве в выходные ожидается до 11 градусов тепла
10 мар
Глыба льда обрушилась на прохожую на Мясницкой улице в Москве
10 мар
Придется потерпеть: когда потеплеет в регионах России
10 мар
В Москве ожидается до семи градусов тепла 10 марта
9 мар
В Москве ожидается потепление и небольшие осадки 9 марта
+4° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
80.23
1.16 91.98
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:10
Иран атаковал десять объектов, где могли быть представители руководства Израиля
0:07
Высота сугробов в Подмосковье за сутки уменьшилась на десять сантиметров
23:59
Полноценная замена: как добрать норму белка в Великий пост
23:38
VR-шлемы и «умные залы»: как новые технологии помогают детям с инвалидностью в Москве
23:20
Музеи, театры, концерты: куда пойти в Москве на выходные 14–15 марта
23:00
Психолог раскрыл, как не вызвать ревность у партнера

Сейчас читают

«Первый день химии»: возлюбленный Лерчек показал ее фото из больницы
Цены на мебель вырастут в 2026 году — что случилось
Заложники собственного тела: раскрыты страшные тайны сонного паралича
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео