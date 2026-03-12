«Газель» сдуло ветром: снежная буря парализовала трассы Башкирии

Момент аварии сняли очевидцы.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

Тема:
Погода

В Башкирии из-за мощного ветра опрокинулась «Газель»

Снежная буря парализовала движение на трассах Башкирии. Несколько участков закрыли из-за ветра.

Мощные порывы опрокидывают машины. Один из фургонов буквально сдуло с дороги.

Момент аварии сняли очевидцы. «Газель» завалилась на бок и слетела в кювет.

Тема:
Погода
