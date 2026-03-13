«Радиация не знает границ»: Лихачев об ударах на ядерные объекты Тегерана

Алексей Лихачев: любое воздействие на ядерные объекты недопустимо

Любое военное воздействие на объекты атомной промышленности недопустимо. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев в беседе с «Известиями».

«Она движется туда, куда ее несет ветер. Поэтому любой удар по ядерному объекту может доставить больше неприятностей не стране, в которой ядерный объект находится, а соседям. Вот в этом главный риск и главный смысл, который надо понимать», — сказал собеседник газеты, отметив, что радиация не знает границ.

По словам Лихачева, около 450 российских специалистов находятся на АЭС «Бушер» в Иране. Они ждут, когда завершится конфликт и можно будет возобновить работу.

Глава «Росатома» также сказал, что дополнительная эвакуация пока не проводилась. Будет ли она в ближайшее время, неизвестно. Но не исключено, что если ситуация вокруг станции ухудшится, то экспертов вывезут за пределы страны.

Алексей Лихачев подчеркнул: Россия, как и МАГАТЭ, выражает обеспокоенность по поводу ударов по ядерным объектам. Такие действия несут реальную угрозу. Кроме того, нужно показать всему миру, кто в действительности это делает.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Ближнем Востоке опасна. При этом он не сомневается в том, что скоро военный конфликт закончится.

