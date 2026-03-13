«На грани»: Гросси о близости ядерной катастрофы в связи с конфликтом на Ближнем Востоке

Гросси: ситуация вокруг ядерных объектов на Ближнем Востоке — очень деликатная

После начала масштабного конфликта на Ближнем Востоке мир стал свидетелем очередного столкновения, в котором ядерный фактор сыграл важную роль. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По словам Гросси, ситуация вокруг ядерных объектов на Ближнем Востоке крайне деликатная. Он отметил, что пока не будут найдены разумные пути урегулирования конфликта, мир будет балансировать между войной и миром.

«Мы стали свидетелями начала очередного конфликта, в котором ядерный фактор сыграл важную роль <…> Для всех нас очевидно, что пока мы не сможем найти разумное урегулирование, мы всегда будем балансировать на грани между войной и миром», — сказал Гросси, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Максима Приходы о близости ядерной катастрофы.

Кроме того, глава агентства отметил, что в настоящее время страны Ближнего Востока охвачены войной, конфликт продолжается. Однако МАГАТЭ надеется, что военная операция в скором времени будет завершена.

Ранее Рафаэль Гросси и глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на встрече обсудили режим нераспространения ядерного оружия и развития атомной энергетики. Встреча прошла в преддверии межведомственных консультаций «Росатома» и МАГАТЭ, которые пройдут в пятницу, 13 марта.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о масштабной военной операции против Ирана. В результате ударов среди высокопоставленных представителей иранского руководства были зафиксированы жертвы, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи и главу Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР объявил о начале военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе операции были нанесены удары по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах региона, а также по объектам на территории Израиля. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.

