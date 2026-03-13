В Иране повреждены более 9600 гражданских объектов с начала атаки Израиля и США

Бехрузазар: В Иране повреждены более 9,6 тысячи гражданских объектов

Не менее 9 669 гражданских объектов, в том числе 7 943 жилых дома, повреждены в Иране за время военной операции США и Израиля. Об этом сообщила вице-президент исламской республики Захра Бехрузазар. Ее слова приводит пресс-служба иранского правительства.

«В недавних атаках пострадали 9 669 гражданских объектов, включая 7 943 жилых дома и 1 617 коммерческих объектов. Были повреждены 32 медицинских центра, 65 школ и 13 центров Красного Полумесяца, при этом 11 медицинских работников погибли, а десятки спасателей получили ранения», — сообщила Бехрузазар.

Ранее в этот же день ЮНЕСКО получила информацию о повреждении объектов Всемирного наследия в Иране. Повреждения получили дворец Голестан, павильон Чехель-Сотун в комплексе «Персидский сад», мечеть Масджед-е-Джаме в Исфахане.

Возможно, пострадали и археологические раскопки Тира в Ливане.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о масштабной военной операции против Ирана. В результате ударов среди высокопоставленных представителей иранского руководства были зафиксированы жертвы, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи и главу Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР объявил о начале военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе операции были нанесены удары по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах региона, а также по объектам на территории Израиля. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.

