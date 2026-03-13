В Иране повреждены более 9600 гражданских объектов с начала атаки Израиля и США

|
Лилия Килячкова
Фото: Reuters/Mohamed Azakir

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Не менее 9 669 гражданских объектов, в том числе 7 943 жилых дома, повреждены в Иране за время военной операции США и Израиля. Об этом сообщила вице-президент исламской республики Захра Бехрузазар. Ее слова приводит пресс-служба иранского правительства.

«В недавних атаках пострадали 9 669 гражданских объектов, включая 7 943 жилых дома и 1 617 коммерческих объектов. Были повреждены 32 медицинских центра, 65 школ и 13 центров Красного Полумесяца, при этом 11 медицинских работников погибли, а десятки спасателей получили ранения», — сообщила Бехрузазар.

Ранее в этот же день ЮНЕСКО получила информацию о повреждении объектов Всемирного наследия в Иране. Повреждения получили дворец Голестан, павильон Чехель-Сотун в комплексе «Персидский сад», мечеть Масджед-е-Джаме в Исфахане.

Возможно, пострадали и археологические раскопки Тира в Ливане.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о масштабной военной операции против Ирана. В результате ударов среди высокопоставленных представителей иранского руководства были зафиксированы жертвы, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи и главу Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР объявил о начале военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе операции были нанесены удары по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах региона, а также по объектам на территории Израиля. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
80.23
1.16 91.98
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:36
Заложники собственного тела: раскрыты страшные тайны сонного паралича
21:27
Несправедливо осужденный? Смертника спасли за двое суток до казни
21:25
В Иране повреждены более 9600 гражданских объектов с начала атаки Израиля и США
21:22
Загадочный художник: Reuters назвал настоящее имя Бэнкси
21:20
Жительница Турции обратилась к врачам более 300 раз за год и умерла
21:12
Группа «Корни» выпустила трек «Просто любовь» для трибьют-альбома «Любэ»

Сейчас читают

Две недели войны: главные события конфликта на Ближнем Востоке за 13 марта
«Сначала бил, потом снимал на камеру»: жена Алибасова-младшего подала на мужа заявление в полицию
Нанесла 32 удара: дальнобойщица зарезала двух мужчин в Подмосковье
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео