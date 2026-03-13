Эрдоган: Турция не даст втянуть себя в войну с Ираном

Светлана Стофорандова Журналист

При этом страна готова отразить любые угрозы в свой адрес.

Будет ли Турция участвовать в войне с Ираном

Фото: www.globallookpress.com/Kremlin Pool

Турция не намерена участвовать в конфликте на Ближнем Востоке

Турция готова защитить свои границы, но не допустит втягивания страны в масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

«Наша главная задача — уберечь нашу страну от этой огненной ловушки», — отметил глава государства.

Президент указал, что власти анализируют ситуацию «до мельчайших деталей» и не исключают ни одного сценария развития событий. Турция делает ставку не только на укрепление обороны, но и на активную дипломатию, чтобы не позволить войне распространиться на весь регион.

«Наши усилия сосредоточены не только на видимой стороне событий, но и на том, что происходит в кулуарах», — добавил Эрдоган.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что НАТО разместил зенитно-ракетный комплекс Patriot в провинции Малатья на востоке Турции. Система будет обеспечивать защиту воздушного пространства страны в дополнение к уже принятым национальным мерам безопасности.

