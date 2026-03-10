НАТО разместило зенитно-ракетные комплексы Patriot на юго-востоке Турции

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Решение было принято из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

ЗРК Patriot разместили в Турции

Фото: www.globallookpress.com/US Army

Тема:
Война Израиля и Ирана

Североатлантический альянс (НАТО) разместил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot на Востоке Турции. Об этом сообщило Минобороны страны.

ЗРК разместили в провинции Малатья. Такое решение было принято на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

«В дополнение к мерам, принятым на национальном уровне, НАТО усилило меры по воздушной и ракетной обороне. В рамках этих мер в Малатье развернута система Patriot, призванная обеспечить защиту нашего воздушного пространства», — говорится в сообщении ведомства.

Также Минобороны Турции проводят консультации с представителями альянса об обеспечении мер безопасности границ страны и ее воздушного пространства.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. 

МИД России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса.

Многие эксперты уверены, что конфликт в Иране изменит глобальную расстановку сил и приведет к ослаблению влияния США в мире.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что баллистическая ракета, предварительно, выпущенная из Ирана, была уничтожена в небе над Турцией. Осколки боеприпасов упали на в провинции Газиантеп на юго-востоке страны.

Тема:
Война Израиля и Ирана
