НАТО разместило зенитно-ракетные комплексы Patriot на юго-востоке Турции
Решение было принято из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Фото: www.globallookpress.com/US Army
Североатлантический альянс (НАТО) разместил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot на Востоке Турции. Об этом сообщило Минобороны страны.
ЗРК разместили в провинции Малатья. Такое решение было принято на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
«В дополнение к мерам, принятым на национальном уровне, НАТО усилило меры по воздушной и ракетной обороне. В рамках этих мер в Малатье развернута система Patriot, призванная обеспечить защиту нашего воздушного пространства», — говорится в сообщении ведомства.
Также Минобороны Турции проводят консультации с представителями альянса об обеспечении мер безопасности границ страны и ее воздушного пространства.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство.
МИД России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса.
Многие эксперты уверены, что конфликт в Иране изменит глобальную расстановку сил и приведет к ослаблению влияния США в мире.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что баллистическая ракета, предварительно, выпущенная из Ирана, была уничтожена в небе над Турцией. Осколки боеприпасов упали на в провинции Газиантеп на юго-востоке страны.
