«Мы хотим кровной мести»: Иран не простил США убийство верховного лидера

Сергей Добровинский
Посол Тегерана в РФ заявил, что Вашингтон еще ответит за пролитую кровь аятоллы.

Как Иран будет мстить за смерть аятоллы Хаменеи

Посол Джалали: народ Ирана требует мести за смерть Али Хаменеи

Народ Ирана желает мести за смерть бывшего верховного лидера (аятоллы) Али Хаменеи. Об этом заявил посол исламской республики в России Казем Джалали.

«Мы хотим кровной мести за нашего лидера», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Джалали отметил, что народ исламской республики в гневе и требует сурового возмездия за пролитую кровь — и США обязательно столкнутся с ним в будущем.

Кроме того, посол заявил, что ответ на вопрос о том, каким может быть ответ Ирана на попытки США и Израиля устроить покушение на нового аятоллу Моджтабу Хаменеи, можно увидеть уже сегодня.

Ранее The Wall Street Journal писал, что как минимум 13 американских военных погибли с начала масштабной военной операции США и Израиля против Ирана.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о начале масштабной военной операции против Ирана.

В числе жертв с иранской стороны оказались верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, глава Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и ряд других высокопоставленных представителей руководства.

В ответ КСИР объявил о старте собственной военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе этой операции были нанесены удары по американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ряде других государств региона, а также по объектам на территории Израиля.

14 мар
Конфликт на Ближнем Востоке может привести к продовольственному кризизу
14 мар
«В горы пепла»: в Иране рассказали, как ответят США на удары по энергообъектам
14 мар
В ходе конфликта в Иране погибли 13 военных США
14 мар
В столице Ирака произошла атака на посольство США
14 мар
КСИР опроверг сообщения США о якобы полном уничтожении систем ПВО острова Харк
14 мар
Трамп: ВС США уничтожили все военные цели на иранском острове Харк
14 мар
Иран атаковал десять объектов, где могли находиться представители руководства Израиля
13 мар
США объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию о лидерах Ирана
13 мар
В Иране повреждены более 9600 гражданских объектов с начала атаки Израиля и США
13 мар
Израиль за последние две недели нанес более семи тысяч ударов по Ирану
