«Мы хотим кровной мести»: Иран не простил США убийство верховного лидера
Посол Тегерана в РФ заявил, что Вашингтон еще ответит за пролитую кровь аятоллы.
Фото: www.globallookpress.com/Ajeng Dinar Ulfiana
Посол Джалали: народ Ирана требует мести за смерть Али Хаменеи
Народ Ирана желает мести за смерть бывшего верховного лидера (аятоллы) Али Хаменеи. Об этом заявил посол исламской республики в России Казем Джалали.
«Мы хотим кровной мести за нашего лидера», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Джалали отметил, что народ исламской республики в гневе и требует сурового возмездия за пролитую кровь — и США обязательно столкнутся с ним в будущем.
Кроме того, посол заявил, что ответ на вопрос о том, каким может быть ответ Ирана на попытки США и Израиля устроить покушение на нового аятоллу Моджтабу Хаменеи, можно увидеть уже сегодня.
Ранее The Wall Street Journal писал, что как минимум 13 американских военных погибли с начала масштабной военной операции США и Израиля против Ирана.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке
Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о начале масштабной военной операции против Ирана.
В числе жертв с иранской стороны оказались верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, глава Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и ряд других высокопоставленных представителей руководства.
В ответ КСИР объявил о старте собственной военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе этой операции были нанесены удары по американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ряде других государств региона, а также по объектам на территории Израиля.
- 14 мар
- Конфликт на Ближнем Востоке может привести к продовольственному кризизу
- 14 мар
- «В горы пепла»: в Иране рассказали, как ответят США на удары по энергообъектам
- 14 мар
- В ходе конфликта в Иране погибли 13 военных США
- 14 мар
- В столице Ирака произошла атака на посольство США
- 14 мар
- КСИР опроверг сообщения США о якобы полном уничтожении систем ПВО острова Харк
- 14 мар
- Трамп: ВС США уничтожили все военные цели на иранском острове Харк
- 14 мар
- Иран атаковал десять объектов, где могли находиться представители руководства Израиля
- 13 мар
- США объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию о лидерах Ирана
- 13 мар
- В Иране повреждены более 9600 гражданских объектов с начала атаки Израиля и США
- 13 мар
- Израиль за последние две недели нанес более семи тысяч ударов по Ирану
