Конфликт США и Израиля с Ираном: главные события 14 марта

Светлана Стофорандова
Тегеран обещает жесткий ответ на удары по своей территории.

Военная операция США и Израиля против Ирана на Ближнем Востоке продолжается пятнадцать дней. Главные события, произошедшие 14 марта, собрали в материале 5-tv.ru.

Удары по Израилю и ответ США

Ночью Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал десять объектов в Израиле, где могли находиться представители руководства страны. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Хайфе и Кейсарии. Сообщается об ударах баллистическими ракетами по военно-промышленному комплексу в Холоне.

В ответ президент США Дональд Трамп заявил о массированной бомбардировке иранского острова Харк. Американский лидер назвал атаку одной из самых мощных и отчитался об уничтожении всех военных целей, говоря про средства противовоздушной обороны. Однако в КСИР информацию об уничтожении ПВО на острове опровергли. 

Атаки на американские объекты

Напряженность затронула и соседние страны. В столице Ирака под удар попало посольство США, сообщает телеканал Al Hadath. Как стало известно, в результате атаки в здании вспыхнул пожар.

Кроме того, у побережья Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) загорелся американский танкер. Судно было атаковано неподалеку от Шарджи.

Израиль расширяет операцию в Ливане

По данным портала Axios, Тель-Авив готовится к крупнейшей за последние годы наземной операции в Ливане. Ее целью станет захват территорий к югу от реки Литании и полная ликвидация инфраструктуры «Хезболлы».

Как уточняет высокопоставленный чиновник из Тель-Авива, Израиль намерен действовать по сценарию Газы.

Угрозы Ирана

При этом Тегеран планирует ударить по инфраструктуре нефтяных компаний, связанных с США, в ответ на удары по иранским энергообъектам.

Также стало известно, что народ исламской республики требует мести за смерть аятоллы Али Хаменеи, который погиб в первый день военной операции США и Израиля, когда удары пришлись на его резиденцию в Тегеране. О личных мотивах заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

