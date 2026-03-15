В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА ВСУ загорелась нефтебаза
Также в Тихорецком районе фрагменты сбитого беспилотника повредили две высоковольтные линии.
Под Тихорецком в Краснодарском крае из-за падения БПЛА загорелась нефтебаза
В пригороде Тихорецка в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произошло возгорание на территории нефтебазы. Об этом сообщили представители оперативного штаба региона. По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал. На месте работают оперативные и специальные службы.
Кроме того, отмечается в заявлении оперштаба, в Тихорецком районе фрагменты сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили две высоковольтные линии. Специалисты проводят осмотр территории и оценивают ущерб, по завершении всех процедур начнутся аварийно-восстановительные работы.
Ранее украинский беспилотник поразил многоквартирный дом в Волгоградской области. По данным губернатора региона Андрея Бочарова, в здании были выбиты стекла, но обошлось без пострадавших. Представители оперативных служб и муниципальных образований оценивают ущерб и отчитываются о ходе работ по ликвидации последствий атаки. Кроме того, был отдан приказ привести в готовность пункты временного размещения (ПВР).
Накануне, как сообщал 5-tv.ru, силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 47 украинских дронов, летевших в сторону Москвы.
