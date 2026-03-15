«Никакого позитива»: Песков о встрече с представителем Франции по Украине

Европейцы не торопятся помогать мирным переговорам.
Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов
Песков: представитель Макрона приезжал в Москву обсуждать Украину
Французский делегат посещал Россию в рамках диалога по украинскому конфликту. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с газетой Financial Times.
«Когда приезжал представитель Франции, он не принес никаких позитивных сигналов. И по этой причине он сам не услышал ничего позитивного», — отметил Песков.
К сожалению, переговоры не дали значимых результатов. Официальный представитель Кремля констатировал, что политики и дипломаты ЕС не хотят помогать мирному процессу.
По словам Пескова, Европа тратит максимум усилий на то, чтобы убедить Киев продолжать конфликт. При этом они ведут себя недальновидно по отношению к собственному будущему.
Как отметил пресс-секретарь российского лидера, посредническая роль Вашингтона в мирных переговорах по Украине тоже ни к чему не привела. Президент США Дональд Трамп утратил интерес к урегулированию украинского конфликта из-за эскалации на Ближнем Востоке.
Ранее в Службе внешней разведки сообщили, что Великобритания и Франция разрабатывают планы по передаче Украине ядерного оружия.
- 14 мар
- Силы ПВО России сбили 87 украинских беспилотников за ночь
- 13 мар
- Артиллеристы уничтожили укрепления ВСУ из гаубиц Д-30. Лучшее видео из зоны СВО
- 12 мар
- Минометный огонь накрыл грузы ВСУ под Харьковом. Лучшее видео из зоны СВО
- 11 мар
- Армия России освободила населенный пункт Червоная Заря в Сумской области
- 11 мар
- Самолеты Су-25 уничтожили «опорник» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 10 мар
- Охота на минометы: как работают «Ланцеты» в зоне спецоперации
- 10 мар
- «Ланцеты» срывают ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 9 мар
- ВС РФ освободили населенный пункт Голубовка в ДНР
- 9 мар
- Зенитчики показали уничтожение дронов из ЗУ-23-2. Лучшее видео из зоны СВО
- 8 мар
- Боевые подруги: как медсестры спасают жизни в зоне СВО
Читайте также
