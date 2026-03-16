Топливный объект поврежден при атаке беспилотника на аэропорт Дубая

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко

На месте работают команды гражданской обороны.

Фото: Reuters/Raghed Waked

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

В Дубае беспилотник повредил топливный резервуар в аэропорту. Об этом сообщили местные власти.

На месте работают команды гражданской обороны. Они борются с возгоранием. По предварительным данным, никто не пострадал.

Управление гражданской авиации Дубая временно приостановило обслуживание рейсов в аэропорту эмирата, сообщили власти.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Обстановка в регионе резко обострилась после того, как США и Израиль 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана. По информации американской стороны, в течение первых 12 часов вооруженные силы США нанесли порядка 900 ударов по различным целям на территории республики.

Среди погибших с иранской стороны — верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и другие представители высшего руководства.

В ответ КСИР начал операцию «Правдивое обещание». В рамках этой кампании удары нанесли по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах, а также по территории Израиля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
80.23
1.16 91.98
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:50
МРОТ, больничные и пособия: пять изменений на рынке труда в 2026 году
4:11
Топливный объект поврежден при атаке беспилотника на аэропорт Дубая
3:29
Трамп: Или США заключат сделку с Кубой, или будут «делать то, что должны»
3:05
В Сумах СБУ задержала сотрудника антикоррупционного бюро
2:42
Трамп предрек НАТО «плохое будущее», если США не разблокируют Ормузский пролив
2:29
Виктория Боня призналась, что после родов заподозрила подмену дочери

Сейчас читают

Церемония вручения «Оскар-2026»: онлайн-трансляция итогов кинопремии
Сын бойца ММА Вячеслава Дацика погиб в зоне спецоперации
Умер заслуженный артист России Владимир Ершов
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео