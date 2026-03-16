Топливный объект поврежден при атаке беспилотника на аэропорт Дубая

В Дубае беспилотник повредил топливный резервуар в аэропорту. Об этом сообщили местные власти.

На месте работают команды гражданской обороны. Они борются с возгоранием. По предварительным данным, никто не пострадал.

Управление гражданской авиации Дубая временно приостановило обслуживание рейсов в аэропорту эмирата, сообщили власти.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Обстановка в регионе резко обострилась после того, как США и Израиль 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана. По информации американской стороны, в течение первых 12 часов вооруженные силы США нанесли порядка 900 ударов по различным целям на территории республики.

Среди погибших с иранской стороны — верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и другие представители высшего руководства.

В ответ КСИР начал операцию «Правдивое обещание». В рамках этой кампании удары нанесли по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах, а также по территории Израиля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.