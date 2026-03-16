Защита попросила суд отменить домашний арест Лерчек и прекратить дело до ее выздоровления
Тяжелое заболевание препятствует ее явке в суд, подчрекнула защитник.
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Защита онкобольной блогера Лерчек (Валерии Чекалиной. — Прим. ред.) подала в суде ходатайство об отмене ей меры пресечения в виде домашнего ареста по состоянию здоровья. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
«Защита ходатайствует об отмене домашнего ареста в связи с тяжелым состоянием здоровья. Тяжелое заболевание препятствует ее явке в суд», — сказала адвокат.
Защита также попросила суд приостановить производство по делу до выздоровления Чекалиной.
О тяжелом заболевании 33-летней блогера стало известно в начале марта 2026 года. Диагноз — рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, предположительно, легких — врачи обнаружили вскоре после родов. 24 февраля Лерчек родила четвертого ребенка, отцом которого является Луис Сквиччиарини. На следующий день после выписки она попала в онкологическую реанимацию. В понедельник блогер начала проходить лучевую терапию.
Лерчек и ее бывшему мужу Артему Чекалину суд вменил незаконный вывод из страны более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 16 мар
- Лерчек начала терять зрение из-за рака желудка
- 16 мар
- Возлюбленный Лерчек сообщил о начале лучевой терапии у блогера
- 16 мар
- Артем Чекалин впервые высказался о болезни бывшей жены Лерчек
- 13 мар
- Суд над Лерчек могут перенести из-за ее лечения от рака
- 5 мар
- Смягчающие обстоятельства: как ухудшение здоровья повлияет на наказание Лерчек
- 4 мар
- «Здоровье под вопросом»: жених Лерчек попросил помолиться за нее
- 29 янв
- Бывшего партнера Чекалиных приговорили к 2,5 года лишения свободы за вывод денег в ОАЭ
- 19 янв
- «Я уже устала от судов»: есть ли у Лерчек шанс избежать реального срока
- 19 янв
- Бизнес-партнер Чекалиных изобличил экс-супругов по делу о выводе средств за рубеж
- 25 дек
- «Невозможно терпеть»: жених попавшей в больницу беременной Лерчек рассказал о ее состоянии
Читайте также
64%
Нашли ошибку?