Защита попросила суд отменить домашний арест Лерчек и прекратить дело до ее выздоровления

Защита онкобольной блогера Лерчек (Валерии Чекалиной. — Прим. ред.) подала в суде ходатайство об отмене ей меры пресечения в виде домашнего ареста по состоянию здоровья. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«Защита ходатайствует об отмене домашнего ареста в связи с тяжелым состоянием здоровья. Тяжелое заболевание препятствует ее явке в суд», — сказала адвокат.

Защита также попросила суд приостановить производство по делу до выздоровления Чекалиной.

О тяжелом заболевании 33-летней блогера стало известно в начале марта 2026 года. Диагноз — рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, предположительно, легких — врачи обнаружили вскоре после родов. 24 февраля Лерчек родила четвертого ребенка, отцом которого является Луис Сквиччиарини. На следующий день после выписки она попала в онкологическую реанимацию. В понедельник блогер начала проходить лучевую терапию.

Лерчек и ее бывшему мужу Артему Чекалину суд вменил незаконный вывод из страны более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов.

