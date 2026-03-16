Защита попросила суд отменить домашний арест Лерчек и прекратить дело до ее выздоровления

Давид Андриясов Журналист

Тяжелое заболевание препятствует ее явке в суд, подчрекнула защитник.

Дело блогера Лерчек: перенесут ли суд

Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Защита онкобольной блогера Лерчек (Валерии Чекалиной. — Прим. ред.) подала в суде ходатайство об отмене ей меры пресечения в виде домашнего ареста по состоянию здоровья. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«Защита ходатайствует об отмене домашнего ареста в связи с тяжелым состоянием здоровья. Тяжелое заболевание препятствует ее явке в суд», — сказала адвокат.

Защита также попросила суд приостановить производство по делу до выздоровления Чекалиной.

О тяжелом заболевании 33-летней блогера стало известно в начале марта 2026 года. Диагноз — рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, предположительно, легких — врачи обнаружили вскоре после родов. 24 февраля Лерчек родила четвертого ребенка, отцом которого является Луис Сквиччиарини. На следующий день после выписки она попала в онкологическую реанимацию. В понедельник блогер начала проходить лучевую терапию.

Лерчек и ее бывшему мужу Артему Чекалину суд вменил незаконный вывод из страны более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов.

16 мар
Лерчек начала терять зрение из-за рака желудка
16 мар
Возлюбленный Лерчек сообщил о начале лучевой терапии у блогера
16 мар
Артем Чекалин впервые высказался о болезни бывшей жены Лерчек
13 мар
Суд над Лерчек могут перенести из-за ее лечения от рака
5 мар
Смягчающие обстоятельства: как ухудшение здоровья повлияет на наказание Лерчек
4 мар
«Здоровье под вопросом»: жених Лерчек попросил помолиться за нее
29 янв
Бывшего партнера Чекалиных приговорили к 2,5 года лишения свободы за вывод денег в ОАЭ
19 янв
«Я уже устала от судов»: есть ли у Лерчек шанс избежать реального срока
19 янв
Бизнес-партнер Чекалиных изобличил экс-супругов по делу о выводе средств за рубеж
25 дек
«Невозможно терпеть»: жених попавшей в больницу беременной Лерчек рассказал о ее состоянии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:26
Пока тело не найдено, человек жив: как в Звенигороде ищут пропавшую школьницу
14:10
Песков: Трамп не утратил интереса к урегулированию конфликта вокруг Украины
14:08
Нашли? Возможные координаты тел пропавшей семьи Усольцевых передали в прокуратуру
14:00
Обошел Леонардо Ди Каприо и забрал «Оскар»: кто такой Майкл Б. Джордан
13:44
Продажи квартир для закрытия ипотеки в России выросли вдвое
13:39
Громкая семейная история: Пелагея вывела в свет дочку, с которой не общается отец

Сейчас читают

Зеленского призвали помнить: «Борщ — венгерское блюдо, а Ужгород — венгерский город»
Никаких оправданий: немецкий политик побрилась налысо после провала на выборах
«Все смешалось в доме…»: звезды на красной дорожке национальной премии «Виктория»
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео